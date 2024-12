Werner Salcedo, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) considera que el Ejecutivo debe brindar autonomía a los gobiernos regionales para hacer frente a la criminalidad organizada, que “se está saliendo de control”.

Añade que existe preocupación porque tres de cada 10 peruanos ha sido víctima de alguna situación delictiva y el 95% de la población tiene sensación de inseguridad.

— Las cifras del Sinadef señalan que hasta el 30 de noviembre se han cometido 1.830 homicidios, lo que equivale el 22.5% más con respecto al 2023. Es decir, en el penúltimo mes del año, se han cometido de cinco a seis asesinatos al día. ¿Qué opina al respecto?

Estamos siendo testigos de cómo la inseguridad ciudadana está generando zozobra a los 33 millones de peruanos. Desde los gobiernos regionales pedimos una descentralización en cuanto a los recursos. Nosotros estamos trabajando proyectos para coadyuvar a la Policía Nacional del Perú (PNP) y lo que pedimos es mayor autonomía. Estamos adquiriendo patrulleros, motocicletas; venimos construyendo infraestructuras para las comisarías e implementando sistemas de videovigilancia. Lo que demuestra que sí tenemos las capacidades.

— ¿Está de acuerdo con la ampliación del estado de emergencia para hacer frente a la inseguridad ciudadana? Expertos como el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, señalan que no existe un plan efectivo para revertir la criminalidad.

Lo estamos sintiendo absolutamente todos los ciudadanos, no solo en la capital, sino en las diferentes regiones donde se tiene este flagelo. No se trata de llevar a cabo medidas repetitivas, tenemos que comenzar a trabajar en la seriedad que demanda luchar contra la criminalidad. Se tiene que empezar a mejorar la infraestructura, el equipamiento y la logística de la Policía Nacional del Perú (PNP); así como de Serenazgo. A su vez, contribuir en lo que significa el desarrollo de ciudadanía. Es responsabilidad directa del Ministerio del Interior (Ejecutivo) y del Legislativo. Lo que nosotros tenemos hoy, son temas normativos inadecuados para luchar contra la delincuencia o decisiones de un Gobierno que no llegan a disminuir esta problemática.

— ¿Ha fracasado el estado de emergencia?

(Esta medida) no está respondiendo a disminuir la delincuencia. Por ende, debe tener sus límites y estar acompañado de nuevas alternativas.

— El ministro Juan José Santiváñez indicó que renunciaría si su gestión no obtiene resultados. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Ahora, ¿en manos de quien está la permanencia del titular del Interior?

Para comenzar, tiene que responder el Ejecutivo con la presidenta o el Congreso con sus 130 integrantes. Es una decisión que responde a una sola exigencia que tenemos los 33 millones de peruanos, que pedimos resultados, porque por ahora nos está ganando la delincuencia. Se debe exigir al actual ministro o -en su defecto- al que venga, que no se puede seguir tolerando la presencia de la delincuencia, la pérdida de vidas, el derramamiento de sangre o el sentir la inseguridad desde que sales de casa hasta que retornas.

— La Inseguridad ciudadana se está saliendo de control?

Están saliéndose de control, es un exceso, en el cual tres de cada 10 peruanos han sido víctimas de algunas situación delictiva y el 95% de la población tiene sensación de inseguridad.

— Por otro lado, la ANGR acusó al Gobierno de ser centralista en cuanto al Presupuesto del 2025. ¿Cómo afectará a los proyectos en las regiones?

Es algo que definitivamente incomoda, molesta. Entre nosotros, no podemos cuestionarnos, porque entendemos la necesidad de las regiones, pero también vemos con una envidia sana, cómo La Libertad y Ayacucho, tienen mayores beneficios. Quisiéramos que se nos trate a todos por igual. Si los ministerios nos transfirieran recursos y funciones, nosotros tendríamos mejores resultados para el desarrollo y cierre de brechas con el objetivo de recuperar la confianza del ciudadano. Por el contrario, seguimos pulverizando nuestro presupuesto sin un objetivo claro desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) o desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

— ¿Cómo podría calificar en una frase la gestión de la presidenta Dina Boluarte?

No le está yendo muy bien.

— ¿A qué, considera que se debe?

Hacer una propuesta que llegue a gobernar tiene que responder a un partido político, a un equipo técnico. No puede ser que veamos el cargo de una jefa de Estado, de una gobernación o un alcalde, de manera tan personal, en donde sea más importante atender el ego de una persona y olvidarse de servir al pueblo. Eso debemos entenderlo todos; porque de lo contrario, es ahí cuando se pierde la institucionalidad, la gobernanza y la confianza. (….) No se puede seguir repitiendo la misma historia.

— ¿Dina Boluarte debería culminar su mandando en el 2026? ¿Ustedes están de acuerdo o no con una vacancia?

Es una decisión que le compete netamente al Congreso, lo que nos toca a nosotros es trabajar, porque hasta hoy quienes estamos perdiendo somos los peruanos. El enemigo está con la delincuencia, falta de alimento, educación y salud. La única manera de derrotarlo es construyendo unidad.

— También ¿quisiéramos conocer su opinión sobre el rol que está cumpliendo el Congreso de La República?*

No se trata de opiniones individuales, tenemos que basarnos en cómo está percibiendo su trabajo la ciudadanía. Su desaprobación está por encima del 90% y le invocamos a la reflexión, porque hasta ahora, no tenemos un buen recuerdo de un congresista hace 30 años. Significa que los actuales, tal vez pasen también al olvido.

— Cuéntenos, un poco más sobre la Cumbre de Seguridad que realizará la ANGR.

Este 4 y 5 de diciembre estamos realizando este evento, en el Callao, para luchar contra la delincuencia y también para garantizar seguridad alimenticia. En este esfuerzo como gobernadores regionales, no solo venimos a discutir el problema, sino a plantear soluciones en el corto, mediano y largo plazo, para responder a la ciudadana en su exigencia mayor, el cuidado a la vida. Vamos a tener a especialistas internacionales como el asesor del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.