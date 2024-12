Las microfinanzas han transformado miles de vidas en el mundo al ofrecer oportunidades de desarrollo económico a pequeños emprendedores, especialmente en regiones con limitado acceso al sistema bancario. En Perú, estas herramientas son fundamentales para millones de personas que buscan financiamiento para hacer crecer sus negocios, mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo de sus comunidades. Instituciones como MiBanco han desempeñado un papel crucial en este proceso, promoviendo la inclusión financiera y ayudando a cerrar brechas sociales y económicas en el país.

En este sentido, Javier Ichazo se ha consolidado como uno de los líderes más destacados en el sector. Su visión innovadora y su compromiso con el desarrollo sostenible han permitido que MiBanco evolucione hacia un modelo de microfinanzas de "tercera generación", integrando tecnología avanzada y una oferta integral de servicios. Su formación académica tomó un cambio radical cuando dejó la carrera de ingeniería para estudiar administración y su desarrollo profesional empezó con un emprendimiento fallido con su hermano.

¿Quién es Javier Ichazo?

Nacido en Trujillo, Javier Ichazo estudió en el Colegio San José Obrero y posteriormente ingresó a la Universidad de Piura. Aunque inicialmente eligió la carrera de ingeniería mecánica por su interés por los vehículos, pronto descubrió que su verdadera pasión estaba en la administración de empresas. Este cambio marcó un punto de inflexión en su vida académica, llegando a culminar sus estudios en tiempo récord.

Tras graduarse, decidió emprender junto a su hermano un negocio de importación de abarrotes desde Ecuador, aunque sin llegar a tener mucho éxito. Sin embargo, las dificultades y eventual quiebra del proyecto de este período fueron cruciales para su formación profesional, enseñándole a enfrentar la adversidad y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado.

“Salgo de la universidad, hago un emprendimiento con mi hermano, nos va pésimo, quebramos, pero me ayudó un montón. Fue un negocio de consumo masivo. Importamos abarrotes del Ecuador, en esa época por la diferencia cambiaria era bueno hacerlo. Luego, se nos bloqueó el paso por tierra por los conflictos, teníamos que importar por barco. Aprendí un montón de cosas, a lidiar con comerciantes, porque yo me encargaba más de la parte de ventas y al tiempo se presenta la oportunidad de entrar al Banco de Crédito del Perú (BCP)”, señaló Ichazo en entrevista con el podcast Gurú Motivación - Historias que inspiran podcast.

Aunque confiesa que no estaba en sus planes trabajar en una entidad bancaria y solo pensaba permanecer 2 años en el BCP, la experiencia resultó ser una "escuela" invaluable donde tuvo la oportunidad de viajar por todo el Perú y de ascender rápidamente.

“No quería entrar, pero me convencieron de que era una buena escuela y que ahí podía aprender muchísimo en muy poco tiempo y luego salirme y seguir con un negocio personal. Yo dije 2 años van a ser suficientes, pero ya tengo 28”, relató.

¿Cómo llegó Javier Ichazo a ser gerente general de MiBanco?

La carrera de Ichazo en el BCP lo llevó a recorrer diversas regiones del Perú, ocupando puestos de creciente responsabilidad. Desde sus inicios como funcionario de negocios en Arequipa hasta llegar a ser gerente de área en Piura, donde veía la mitad del país en la parte comercial, su conocimiento del país y de las dinámicas locales le permitió desarrollar un enfoque práctico y eficaz para la toma de decisiones.

“Empecé mi carrera de asistente, al poco tiempo me tocó una coyuntura favorable porque vinieron los bancos extranjeros, entonces jalaban a toda la gente del BCP, no había a quien poner y me pusieron a mí. Al año fui sectorista. En esa época para ser sectorista pasaban años, era una cosa larguísima. Tuve la suerte de ascender rápido”, mencionó.

Estudiar una maestría en el Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura añadió un componente académico que complementó su experiencia práctica. Al culminar dichos estudios, los gerentes del BCP le indicaron que ya estaba preparado para asumir una gerencia, empezando en la gerencia de negocios en Pucallpa, viendo todos los negocios de San Martín y Ucayali. Posteriormente, fue gerente de negocios en Piura, gerente regional de Cusco y gerente de área.

En 2016, Ichazo se unió a MiBanco como gerente adjunto, con tareas específicas orientadas a la innovación y la mejora operativa. En menos de seis meses, fue promovido a gerente general, un cargo que ocupa con éxito desde hace siete años.

Luego de su larga experiencia en el BCP, Javier Ichazo ingresó a MiBanco como gerente adjunto. Foto: La Cámara.





¿Qué es MiBanco?

MiBanco es reconocido como la microfinanciera más grande de Perú y una de las principales en Latinoamérica. Con un enfoque innovador, la institución ha evolucionado hacia una "tercera generación" de microfinanzas. Este modelo integra tecnología avanzada, análisis estadístico y un fuerte componente relacional para atender las necesidades de sus clientes.