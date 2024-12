Con apenas 14 años, Fernanda enfrenta una realidad que nunca debió vivir. Hace poco, el 8 de noviembre, un profesor abusó sexualmente de ella y como resultado de ello quedó embarazada, abandonada a su suerte, en su casa de la comunidad de Kusi Chico, en el distrito de Cenepa, en Condorcanqui. Es el mismo distrito donde se reveló una serie de ataques aberrantes que este Gobierno no ha sabido evitar.

El docente agresor tenía una denuncia por un caso similar y a pesar de ello continuó enseñando. Y aprovechando su posición de autoridad y de la confianza que le tenía, acosaba a la menor que cursa el tercer grado de secundaria. Lo hacía todos los días, durante las clases.

El apu de la comunidad, ante las presiones familiares, decidió que el docente se haga cargo de todos los gastos de la menor, quien ahora, en estado de gestación, ha dejado los estudios. Lo peor es que el sujeto continúa enseñando, lo que es un peligro para otras menores.

564 estudiantes de la provincia de Condorcanqui sufrieron violencia sexual entre el 2010 y 2024. Foto: LR

Aumentan las denuncias

Fernanda es una de las 564 estudiantes de la provincia de Condorcanqui que, entre 2010 y 2024, sufrieron violencia sexual perpetrada por docentes o auxiliares de educación. Y en lo que va del 2024, la UGEL de Condorcanqui ha registrado 80 casos de violencia sexual, lo que significa que el problema subsiste. Solo en el mes de noviembre se presentaron 22 nuevas denuncias.

Mientras que en octubre se registraron 16 reportes por abuso sexual, en setiembre fueron 14, en agosto 5, en julio 8 y en junio 10, lo que resalta la urgencia de abordar esta situación de manera efectiva.

Solo en noviembre del 2024, la Ugel de Condorcanqui registró 22 nuevos casos de abuso sexual contra menores por parte de docentes y auxiliares. Fuente: CPPADD- Ugel Condorcanqui. Gráfico: La República

Nuevos casos

La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosmery Pioc, señaló a La República su preocupación por el aumento de denuncias de violencia sexual contra menores en Condorcanqui desde que el problema fue hecho público, en junio.

Pioc relató que, hace dos semanas, un niño de solo nueve años fue agredido por su propio tío. Ante esta lamentable noticia, se puso en contacto con el CEM para garantizar la protección del menor y tomar las medidas necesarias para su resguardo, pero no recibió apoyo.

“Estas agresiones siguen porque no hay justicia. Necesitamos la intervención del Estado que está ausente. Estamos abandonados otra vez”, dijo.

Pioc narró con gran dolor que algunas menores, acosadas, temerosas y abandonadas por el Estado, están tomando la decisión de quitarse la vida al no encontrar justicia.

Pocos recursos

En tanto, fuentes de la UGEL de Condorcanqui revelaron a este diario que por parte del Minedu tienen tres abogados y uno por el Gobierno de Amazonas, pero aún es insuficiente. También dijeron que el GORE Amazonas realizó un aporte de S/20.000 para la notificación a los docentes; sin embargo, todo esto sigue siendo poco.

“Las comunidades están muy alejadas y los gastos en combustible son elevados. Con ese presupuesto, también se aprovecha para recabar información sobre los casos (manifestaciones de las agraviadas), pero se necesita más presupuesto”, agregaron.

Y desde la Fiscalía de Condorcanqui nos informaron que la cámara Gesell ya está operando; sin embargo, se va la luz a cada rato, lo que interrumpe la investigación. También comentaron que solo hay dos fiscales a cargo de estos casos.

Evalúan denunciar al Estado

Rosmery Pioc señaló a La República que si las denuncias por violencia sexual contra menores de edad continúan incrementándose, evaluarán tomar acciones legales contra el Estado y llevar el caso a instancias internacionales. “Los casos siguen ocurriendo y ya no sabemos qué hacer. Nos sentimos invisibles para el Estado, que parece no escuchar nuestro clamor. No podemos seguir en esta situación”, expresó.

También mencionó que ella y sus compañeras del Consejo de Mujeres Awajún están siendo amenazadas de muerte por los apus, entre otros, por hacer públicos los casos de violencia.