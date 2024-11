En los últimos años, el mercado inmobiliario en Lima ha atraído la atención por sus precios relativamente accesibles en comparación con otras ciudades de América Latina. A pesar del aumento en la demanda y de la aceleración de los precios, la 'Ciudad de los Reyes' ha destacado este 2024 entre los destinos más atractivos para aquellos que buscan una vivienda en la región. Según el último estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con Adondevivir de Argentina, la capital de Perú es una de las ciudades más asequibles de la región, especialmente si se compara con otras capitales de Sudamérica, cuyos precios por metro cuadrado son muchos más caros.

¿Qué tan barato es comprar una vivienda en Lima respecto a otras ciudades de América Latina?

Según los resultados del Relevamiento Inmobiliario de América Latina del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con Adondevivir, el costo del metro cuadrado en Lima se encuentra dentro de los más baratos en América Latina con un valor promedio de US$2.098. Dentro de las ciudades con el costo de vivienda más accesibles también se encuentran Panamá con US$1.761, Rosario (Argentina) con US$1.547 y Córdoba (Argentina) con US$1.528.

A nivel general, la ‘Ciudad de los Reyes’ se posiciona en el noveno lugar de 13 ciudades estudiadas. El análisis se desarrolló a partir del precio pedido en los avisos de venta en sitios web, tanto de viviendas nuevas como de segundo uso, mayormente pertenecientes al Grupo QuintoAndar (forman parte los portales inmobiliarios Adondevivir, Urbania, entre otros).

“La estabilidad del tipo de cambio en nuestro país y la inflación moderada que tenemos en comparación con otros países que permite mantener los precios más accesibles en dólares. En otros países las propiedades inmobiliarias son utilizadas con mayor frecuencia como instrumento de inversión y ahorro, especialmente en contextos de inflación alta, incrementa los precios de estas ciudades por la mayor demanda para inversión y no solo para vivienda”, señaló Luciano Barredo gerente de marketing de Urbania y Adondevivir en Perú para la revista Construir acerca de la razón por la que Lima no registra los precios más altos de la región.

El costo del metro cuadrado en Lima se encuentra en US$2.098. Foto: Christian Vinces.





¿Cuál es la ciudad de América Latina donde es más barato comprar una vivienda?

En términos de accesibilidad, Lima se encuentra entre las ciudades más asequibles, pero no es la ciudad con los precios más bajos en la región. En el ranking, Quito, la capital de Ecuador, destacó como el lugar más económico para invertir en una vivienda, con un costo de US$ 1.215 por metro cuadrado.

Quito es la ciudad donde el metro cuadrado es más barato en todo América Latina. Foto: QuitoHotels





¿Qué ciudades son las más caras para adquirir una propiedad en América Latina?

En contraste a los lugares más baratos, otras ciudades en América Latina llamaron la atención por sus altos precios de la vivienda, que superan con creces a los de Lima. Estos destinos, donde el metro cuadrado es de los más caros en la región, son Montevideo (US$ 3.454), Ciudad de México (US$ 2.706), Monterrey (US$ 2.561), Buenos Aires (US$ 2.540) y Santiago (US$ 2.420).