El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, destacó que las actividades delictivas han continuado en su distrito pese al estado de emergencia en el cual se encuentra, por lo que calificó la medida como de "poco eficiente".

"Mi lectura es que muchas organizaciones criminales, producto de la declaratoria de emergencia, se van a otros distritos o detienen sus actividades delictivas. Tengo la percepción que ha reducido mínimamente los arrebatos y robos menores, pero con respecto a lo que más nos preocupa, que es el sicariato, el cobro de cupos, las extorsiones; las actividades delictivas en general han continuado", afirmó la autoridad.

Por esta razón pide mayor eficacia y coordinación en la lucha contra la inseguridad. La reciente ampliación del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho (SJL), que fue oficializada por el Gobierno con el fin de combatir la delincuencia, ha generado fuertes críticas por parte del burgomaestre del distrito. El estado de emergencia se extendió por 45 días en 14 distritos, pero Maldonado manifestó su descontento debido a la falta de acción concreta y coordinación entre las entidades del Estado.

En una entrevista con Exitosa Noticias, Maldonado afirmó que, a pesar de la prórroga del estado de emergencia, persiste un problema crítico: la ausencia de acción efectiva por parte de las Fuerzas Armadas (FFAA), el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ), instituciones clave para combatir la criminalidad.

Inseguridad persistente a pesar del estado de emergencia

La autoridad edil subrayó que en el distrito no se percibe una presencia efectiva de las Fuerzas Armadas y no hay una articulación clara con el Ministerio Público o el Poder Judicial para garantizar que los delincuentes sean procesados. Según Maldonado Amao, estas instituciones son esenciales para que el estado de emergencia sea eficaz, pero su ausencia ha limitado los resultados en la lucha contra el crimen.

El estado de emergencia, implementado en setiembre debido al aumento de casos de extorsión, robos y asesinatos, incluye medidas como la suspensión de derechos constitucionales y la intervención militar en las calles. Sin embargo, la percepción general es que la inseguridad sigue siendo un problema grave y no ha disminuido significativamente.

La falta de recursos y presupuesto

Maldonado también criticó la falta de recursos para enfrentar la crisis de seguridad. “El ministro de Economía ha cerrado el caño y no ha dado más recursos. No hay presupuesto para el interior del país. Las camionetas y la logística provienen de la municipalidad, pero no se están haciendo las cosas como deberían”, destacó.

Exige mayor coordinación y compromiso

El alcalde enfatizó la necesidad de un trabajo coordinado entre todas las instituciones del Estado para abordar de manera integral la crisis de seguridad. También destacó la importancia de incluir a los gobiernos locales en la toma de decisiones y en la implementación de estrategias. "Desde la municipalidad estamos dispuestos a colaborar, pero necesitamos que el Gobierno y las entidades correspondientes asuman su responsabilidad", añadió.