El 28 de noviembre, Antoni Yumbato Panduro, un joven barbero de 18 años y natural de Loreto, fue acribillado en una barbería ubicada en la avenida San Martín-Tupac Amaru, en el distrito de Villa Chorrillos. A pesar de su admirable valentía al forcejear con el delincuente armado para intentar evitar el robo de su celular y el dinero del negocio, este le terminó quitando la vida pese a sus esfuerzos. Sus padres, residentes en Requena, tierra natal de él, lamentablemente no pueden costear los gastos de su traslado debido a sus bajos recursos económicos. Por ello, solicitan apoyo para movilizar sus restos, que aún se encuentran en la morgue central de Lima, y velarlos junto a sus seres queridos en Loreto.

En esa misma línea, algunos de los familiares de la joven víctima, que viven en la capital, se están encargando de recolectar dinero para comprar también un ataúd que permita trasladar los restos de Antoni al lugar donde sus padres desean que pueda descansar. Sin embargo, revelaron que, incluso con el apoyo que han logrado conseguir, sigue siendo insuficiente. El número de teléfono para brindar ayuda a los familiares de Antoni es el 986344703 (a nombre de Néstor Figueroa).

Cabe precisar que Antoni Yumbato era un joven que llegó de Loreto a Lima hace un año con el objetivo de buscar un mejor futuro. Trabajaba desde niño junto a su padre como barbero en Loreto y continuó en este oficio para ahorrar y pagar sus estudios, con el sueño de convertirse en enfermero.

“El vino a la capital con mucha ilusión para salir adelante y con su trabajo mantenía a su mamá (…) él trabajaba para poder estudiar la carrera de enfermería”, señaló la tía de la joven víctima.

"Que lo atrapen, porque mi primo merece justicia, no merecía morir así. Era un joven de buen vivir, ni siquiera era mala gente, no tiene antecedentes penales, era un buen joven, que tenía una vida por delante", expresó Débora, prima de Antoni, en declaraciones desde el lugar donde sucedió el asesinato.

En otro momento, su tía manifestó que las autoridades no habrían llegado al lugar donde ocurrió el delito para solicitar los videos que captaron el atentado: "Que no quede impune, que lo atrapen. Eso le pido a las autoridades, que tomen carta en el asunto, porque hasta ahorita los policías no vienen a pedir las cámaras de como ha sucedido".

Delito en plena luz del día: ciudadanos exigen justicia tras ataque en Chorrillos

El hecho más preocupante es que este delito se registró alrededor de la 1 de la tarde, a escasos metros de un módulo de seguridad ciudadana en Chorrillos, específicamente en la intersección de las avenidas San Martín y Túpac Amaru, en Villa.

Asimismo, un grupo de ciudadanos se congregó frente a la barbería con el objetivo de demandar justicia y manifestar su apoyo a la familia afectada.