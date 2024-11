Abogado de familia de Sheyla Cóndor: "Hemos denunciado a comisario de Santa Luzmila y efectivos por feminicidio"

Aarón Alemán, abogado de la familia de Sheyla Cóndor, la joven que fue encontrada muerta en un condominio de Comas el pasado sábado, se pronunció sobre las acciones legales emprendidas contra los oficiales de la comisaría de Santa Luzmila, quienes no tramitaron la denuncia por su desaparición. A pesar de que los familiares presentaron evidencia que indicaba la ubicación de Sheyla en el departamento del sospechoso, el policía Darwin Condori, incluyendo conversaciones de WhatsApp, el número de celular y las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban su ingreso al condominio La Pradera, los agentes se negaron a recibir la denuncia. Argumentaron que, al ser mayor de edad y vivir en Santa Anita, fuera de la jurisdicción de Comas, no podían proceder con el caso, restando importancia a la situación.

Ante esta actitud, se interpuso una denuncia penal por el delito de omisión de actos funcionales contra el comandante de la PNP, Núñez Díaz, de la comisaría de Santa Luzmila en Comas, así como contra los efectivos policiales de turno que resulten responsables del delito de encubrimiento personal. La denuncia señala que "se puede presumir que la desidia y negligencia de los efectivos de la Comisaría de Santa Luzmila retrasaron la intervención oportuna y adecuada". En este contexto, el abogado Aarón Alemán ofreció una entrevista a La República antes de la muerte del principal sospechoso, el policía Darwin Condori, quien fue hallado sin vida en un hotel en San Juan de Lurigancho.

— Respecto a la liberación de las 6 personas

Lo que sostiene la Fiscalía es que no hay en sí un vencimiento de las 48 horas, pero también que no habría mayores indagaciones que podrían vincularlos. Sin embargo, nosotros, como defensa, advertimos de que era insostenible que este caso pueda ser esclarecido en el lapso de 48 horas. Solicitamos el requerimiento para que la Fiscalía haga un mandato al Poder Judicial de una detención preliminar de siete días adicionales para poder recabar las cámaras de videograbación del condominio que todavía no lo podemos tener porque estos mismos ciudadanos, indolentes, no quieren entregar de manera voluntaria estas cámaras y lo que hace el efectivo policial y la fiscalía simplemente de esperar, evidentemente es inaceptable (…) tienen material que puede ser trascendental de un hecho criminal.

Es desgarrador (…) estas personas no podrían tener un desconocimiento sobre la muerte de mi patrocinada porque se ubicaban en el lugar de los hechos, el lugar donde estaba mi patrocinada era un olor insoportable, lo que ellos sostienen es que se trataría de un olor imperceptible por huevos o por comida en descomposición (…) si son personas investigadas de todas maneras van a decir que son inocentes. Esto podría contrastarse con lo que indica las cámaras, también con el ingreso de llamadas telefónicas que podrían tener estas personas y llevar a cabo un impedimento de salida para que estas personas no puedan dejar el país.

— Respecto al peritaje

Se ha encontrado los objetos personales de mi patrocinada, su cartera, accesorio, ropa para poder identificarla (…) (sus restos) fueron trasladados a la morgue y recién de 2 a 3 semanas tendremos los resultados de la causa de muerte. Sin embargo, nosotros solicitamos un aceleramiento porque necesitamos realmente saber con anticipación qué es lo que ocurrió con mi patrocinada. (...) Lo que quiero mencionar es que lamentablemente no se ubicó el celular de mi patrocinada porque el feminicida no ha dejado rastro de ello.

— ¿Cuánto tiempo tenía de fallecida Sheila?

Todavía no se puede llevar a cabo esta determinación, está todavía en un protocolo de la morgue de nuestro país. En 2 a 3 semanas se debería saber con mayor exactitud ya con grado científico (…) también cuáles habrían sido los instrumentos que había utilizado esta persona para poder haberla drogado o dopado.

— Oficio a inspectoría

La defensa técnica ya hizo la denuncia respectiva a los comisarios y también a los efectivos policiales de turno de las comisarías que no pudieron tramitar de manera adecuada la denuncia presentada por mi patrocinada (…) vamos a esperar hasta mañana para que se puedan llevar a cabo estos inicios de sanciones disciplinarias para el retiro automático de estas personas sindicadas como parte de este encubrimiento personal.

— Respecto a las declaraciones del general Zanabria

No solo hablamos de una negligencia competencial por parte de inspectoría porque ante hechos graves como una denuncia de violencia sexual en manada, estos deberían ser retirados de la institución (…) nosotros partimos de la base que también habrían existido actos de corrupción para que no puedan llevar a cabo su labor como corresponde.

— ¿Cuántos policías están incluidos en esta demanda?

Hemos denunciado al comisario de la comisaria, a su vez también a todos los efectivos policiales de turno que estuvieron ese día que impidieron que se pueda llevar a cabo la denuncia de mi patrocinada.

— Respecto a la marcha por justicia en comas

Lo podemos tomar como una acción de solidaridad, pero también de compromiso ante la dignidad humana (…) el hecho que se pueda sensibilizar a la población, pero a su vez también que ellos puedan hacerse parte de este lamentable suceso es bien recibido porque no da un aliento, una fuerza mayor para no rendirnos en la lucha.

— ¿La Policía hizo mea culpa?

El Ministerio del Interior, representado por el general Arriola, pidió las disculpas correspondientes porque efectivamente existieron malos efectivos policiales (…) seguimos a la espera de que ellos puedan emprender acciones. La idea es que no se pueda replicar a futuro con otras víctimas.

— Acciones legales

El día de hoy estamos presentando un escrito en la cual podamos soltar actos de investigación que hemos advertido no se pueden llevar a cabo. Primero, la investigación tiene que necesitar una geolocalización sobre los números de teléfono de todas las personas, sobre todo del feminicida porque tiene tres números. Segundo, solicitar que se pueda oficiar a migraciones para que esta persona no pueda dejar el país y de esa forma enviar el oficio a Interpol internacional para que todos los estados de América Latina, Europa y Estados Unidos puedan tomar conocimiento de este hecho.