Ariadna Calampa Conde, una joven bailarina de marinera y estudiante de Contabilidad de 22 años de edad, falleció este domingo 3 de noviembre tras un fatal accidente de tránsito en la Vía Expresa (av. Paseo de la República), en el distrito de Miraflores.

El trágico suceso ocurrió cerca a las 9 de la mañana del último sábado, cuando la joven circulaba por la calle José Félix Olcay abordo de su motocicleta eléctrica. De pronto, al llegar a la av. Paseo de la República, perdió el control de su vehículo y chocó contra un taxi. El impacto hizo que saliera expulsada, cayendo desde una altura de al menos 10 metros hacia la parte baja de la Vía Expresa.

Accidente de moto en Vía Expresa

Bomberos y servicios de emergencia auxiliaron a la joven y fue trasladad de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, donde los médicos reportaron que su condición era crítica.

El conductor del taxi, identificado como Jhon Ortiz Chávez, fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) y trasladado a la comisaría San Antonio de Miraflores. Las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.

Familiares de la víctima explicaron que la joven se dirigía a su trabajo con dirección a la av. José Pardo cuando sucedió el accidente. "Ella es recepcionista. Esa es su ruta siempre. Al principio nos dijeron que estaba afectado su hígado y el intestino, pero ya lograron controlarlo, ahorita están en el área de neurología", declaró la pareja de la joven a Latina TV. Sin embargo, con el paso de las horas, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El padre de Ariana cuenta que ella había cumplido años el último 31 de octubre y tenía un prometedor futuro en el mundo de la danza. "Mi hija desde que era una niña siempre ha destacado porque no le gustaba que le ayuden, siempre se costeaba sus cosas sola. Salía en su moto eléctrica, el sábado se iba a trabajar en la sede de Miraflores", declaró en América TV. "No nos daban esperanza de que ella podía recuperarse porque se estrelló contra el piso y tuvo muchas fracturas. Los doctores no nos daban esperanzas", concluyó.

Canales de emergencia

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.