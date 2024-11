Magaly Medina a Bill Orosco en vivo: “Cámbiate la nariz para no parecerte a Deyvis”

El cantante Bill Orosco, primo de Deyvis Orosco, estuvo en el programa 'Magaly TV: La Firme' para hablar sobre la carta notarial que el 'bomboncito de la cumbia' le envió para que dejara de cantar las canciones de su padre, fundador del grupo Néctar. Durante la entrevista, Bill impresionó a Magaly Medina con su talento vocal, interpretando temas como ‘El Arbolito' y 'Pecadora'.

Sin embargo, durante la entrevista, la 'Urraca' le comentó a Bill una lista de cambios físicos que debería hacerse para diferenciarse de su primo, lo que provocó las carcajadas de Andrea San Martín, quien lo acompañaba, y del equipo de producción de Medina.

Magaly Medina y los consejos a Bill para diferenciarse de Deyvis Orosco

Magaly Medina tuvo a Bill Orosco frente a ella y no dudó en darle consejos para diferenciarse físicamente de Deyvis. “Hay que ponerle un estilista, un poco de gel en el pelo, un nutricionista y que le cambien la nariz para que no se parezca al primo” (risas). Sin embargo, la conductora cambió de tono y le recomendó seguir preparándose en su carrera musical y en otras áreas: “No dejes las clases de canto y, si puedes, paga una carrera paralela. En el mundo artístico nunca sabemos cuánto durará lo que hacemos. Es importante tener una base sólida para el futuro”, dijo Magaly.

Durante la charla, Andrea San Martín también aprovechó para brindarle valiosos consejos al joven artista: “Mientras mantengas tu humildad y recuerdes que tu familia es lo principal, siempre contarás con mi apoyo. El día que eso se pierda, definitivamente también perderás respaldo”, comentó la ‘ojiverde’, quien ha demostrado una gran relación de amistad con Bill, a quien conoció mientras mantenía una relación sentimental con Deyvis Orosco.

¿De qué acusa Deyvis Orosco a Bill Orosco?

Bill Orosco, cantante y primo de Deyvis Orosco, así como sobrino del fallecido Johnny Orosco, fundador de Grupo Néctar, anunció estar involucrado en una disputa legal. En una entrevista con Magaly Medina, el joven reveló que su primo Deyvis le envió una carta notarial exigiéndole que dejara de interpretar las canciones de su padre, alegando que tiene los derechos de autor sobre esos temas y prohibiéndole su difusión y ejecución.

Andrea San Martín, expareja de Deyvis, ha salido en defensa de Bill, asegurando que le brindó su apoyo en medio de esta disputa. “Yo le dije, yo te voy a ayudar porque yo no le tengo miedo”, reveló con firmeza. Según la exchica reality, el ‘bomboncito de la cumbia’ ha emprendido acciones legales contra Bill, advirtiéndole que podría enfrentar una posible condena de prisión si no obedece la orden de no interpretar sus canciones.