Sale al frente, sin miedo, con la bandera de todas las federaciones deportivas nacionales y la voz de los deportistas y paradeportistas. Con el conocimiento de ser un gestor de nivel mundial y presidente del Comité Olímpico Peruano, el Dr. Renzo Manyari Velazco advierte del peligro de aprobarse una nueva ley del deporte inconsulta, que ignora el alto rendimiento y vulnera los derechos de las FDN y los atletas. “Esta ley y el congresista Carlos Zeballos quieren destruir el deporte peruano y el talento y la ilusión de nuestros deportistas”.

Manyari calificó de "intervencionista" a la nueva Ley del Deporte que promueve el legislador Zeballos y que perjudicaría alrededor de 50.000 deportistas peruanos de todas las instancias, niveles y categorías.

"Se pretende aprobar una nueva Ley del Deporte que tiene una serie de incongruencias y fatalidades para el sistema deportivo nacional. Va a aniquilar por completo el sistema deportivo nacional en todo sus estamentos porque nace muerta, ya que este proyecto de ley no fue consultado a las federaciones deportivas nacionales, tampoco a los deportistas que representan al país ni al Comité Olímpico Peruano que tiene la representación exclusiva del deporte peruano ante el Comité Olímpico Internacional, entiéndase Juegos Olímpicos, Panamericanos, Sudamericanos y Bolivarianos. No fue consultado a la Asociación Nacional Paralímpica", puntualizó.

Minedu concluye que esta nueva Ley del Deporte es "inviable"

Además, el mandamás del COP agregó: "Cuando este proyecto de ley llegó al Ministerio de Educación, este emitió un informe y lo concluye como inviable. Tiene un primer rechazo por parte del Gobierno peruano y el Ministerio de Educación ya lo declaró inviable. Las federaciones, cuando tomamos conocimiento de este proyecto de ley, la hemos rechazado en forma unánime. Primero porque no nos han consultado y, segundo, en el análisis detallado de este cuerpo formativo, se concluye que es negativo por dónde venga".

Manyari destacó la inserción de mayores mecanismos de control y supervisión de los recursos públicos que se le brinda a las federaciones. "De hecho, las federaciones somos controladas en el uso del dinero del Estado. Cada tres meses por un control selectivo. Cada año pasamos por revisión del órgano de control del IPD. Y cada dos años la Contraloría General de la República audita al IPD sobre las subvenciones", refirió.

Renzo Manyari asegura que la "nueva Ley del Deporte que tiene una serie de incongruencias y fatalidades para el sistema deportivo nacional". Foto: difusión

Insistió con precisiones las razones de su rechazo tajante a esta nueva Ley del Deporte que atentaría contra la autonomía de las federaciones nacionales.

"Es intervencionista porque busca regular cómo las federaciones tienen que elegir a sus representantes a las juntas directivas. Eso no es su competencia, al ser privados nos regulamos por los estatutos que a la vez están regulados por los estatutos de las federaciones internacionales. Lo que esta ley pretende que un tesorero de una federación necesariamente tiene que ser un contador público colegiado. Cuando en realidad las federaciones tienen contadores públicos colegiados que les firman y autorizan los reportes financieros que se presenten al IPD para la rendición de cuentas", expresó.

Según Manyari, otro factor negativo del nuevo Proyecto de Ley del Deporte y que afectaría a los miles de deportistas peruanos a nivel internacional es lo siguiente: "Cuando hay una competencia de nivel internacional, quien determina las selecciones del Perú para los Juegos Olímpicos, Panamericanos, Sudamericanos y Bolivarianos es el COP, porque así lo determina la norma internacional. Lo que busca esta nueva ley es que le quiten esa potestad al Comité Olímpico y dice que ahora solamente las federaciones lo determinarán para estos eventos. Eso no puede ser porque contraviene toda norma regulada a nivel internacional. Y suprime esa potestad ya establecida en la Carta Olímpica", precisó.

Renzo Manyari alerta del peligro de esta nueva Ley del Deporte

"Vamos a entrar a un terreno mucho más grave. Hace poco se aprobó una norma que determina la autonomía de la Comisión Nacional Antidopaje, que está encargada de velar que no consuman sustancias prohibidas. Esto era una exigencia de la Organización Mundial Antidopaje, la Comisión Nacional Antidopaje es el ente que regula en todas las competencias el antidopaje y que sea autónomo. Si no hacíamos eso nos suspendían de toda competencia y los deportistas peruanos pasaban a competir bajo la bandera del COI, Panam Sports, etc. Ya no podían competir con la bandera peruana porque no habíamos logrado la exigencia de Antidopaje Nacional Autónomo. Se aprobó. Pero la nueva ley deportiva está en contra de todo eso. Suprime la independencia de la Comisión Nacional Antidopaje y la vuelve a ser dependiente del Instituto Peruano del Deporte. Pone en riesgo a todos los deportistas a nivel internacional y los expone a una sanción inmediata por parte de la Organización Mundial Antidopaje. Así de ignorante es este proyecto de ley en materia deportiva", anotó.

Asimismo, señaló que "la nueva norma deportiva exige al COP que rinda cuentas al Estado peruano de los fondos que recibe a nivel internacional, que son estrictamente privados. Eso no tiene ninguna potestad, como Comité Olímpico, nosotros nos regimos como privados y respondemos a nuestra asamblea que son las federaciones y al Comité Olímpico internacional porque son fondos del COI para programas específicos. Pasamos auditorías. Entonces, ¿por qué rendirles cuentas al Estado si son fondos estrictamente privados?".

"Nosotros estamos a favor de una nueva ley, pero consensuada. Una ley que reúna a todos los que estén a favor del saneamiento del sistema y que cada sector emita opinión. Y que esa opinión sea sociabilizada para el debate. Pero no una ley que ha sido aprobada entre gallos y medianoche", alertó.

Por otra parte, el mandamás del COP denunció a los pseudosmiembros del comité anticorrupción como los promotores de la nueva Ley del Deporte: "Somos la voz que tiene que ser escuchada ante el Congreso. Escuchar las voces de quienes realmente son representados. Se omitió por completo. Detrás del congresista Zevallos está este grupo autodenominado Anticorrupción. Ellos han tenido diversas actuaciones públicas con el congresista Zevallos en el Congreso de la República hablando sobre esta ley, informando que, según ellos, esta ley es beneficiosa para el deporte peruano. Lo curioso es que nadie que represente a un sector del deporte peruano estuvo presente en esa clase de debates o conversatorios que se reunían entre ellos. No representan absolutamente a nadie. Son ilegítimos ante los ojos del sistema deportivo nacional".

"¿Por qué el interés? Porque ellos lo que buscan con esa clase de acciones es que entre sus miembros lleguen a las juntas directivas de las federaciones deportivas nacionales. El presidente de esa asociación, que es Alberto Munar, está postulando como secretario general en la lista de la federación de bádminton. Han puesto denuncias en mi contra y diversos miembros del Comité Olímpico Peruano. Han fabricado ideas, me han denunciado a la Fiscalía y han dicho que estoy investigado y eso es falso, como cabecilla de una organización criminal del deporte peruano. Ustedes pueden ir a la Fiscalía y pueden ver que no estoy investigado", añadió.