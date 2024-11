Repartidor de Rappi pega singular cartel dirigido a conductores en Lima: “Si me gritas, lloro”

​Un repartidor de Rappi se viralizó en redes tras mostrar un singular cartel en medio del tráfico de Lima. El video fue grabado por un ciudadano peruano, quien no dudó en capturar el momento y difundirlo en la plataforma de TikTok.

Repartidor de Rappi pega singular cartel

En las imágenes de TikTok se puede observar al repartidor mientras transita por las avenidas, portando un aviso que no pasó desapercibido: “Soy un delivery, no un delincuente. Si estás apurado, cómprate un avión. Si a ti no te esperan en tu casa, a mí sí. Y si me gritas, lloro". Este mensaje, aunque informal, reflejaba la presión y los riesgos que enfrentan estos trabajadores en su día a día.

Clip es viral. Foto: TikTok

La publicación no tardó en generar cientos de reacciones por parte de los internautas, quienes destacaron la honestidad del repartidor.

Algunos mencionaron que el aviso era una forma efectiva de sensibilizar a los conductores respecto a las condiciones laborales de los repartidores. En el video de TikTok, el motociclista sigue su trayecto sin percatarse de que su ingenioso cartel luego generaría tanta atención en redes sociales.

"Solo pasa en Perú"

Las reacciones de los usuarios en TikTok no se hicieron esperar. Comentarios como “¿Qué parte de Europa es?”, en tono sarcástico, destacaron la incredulidad de algunos ante este gesto. Otros, más nostálgicos, dijeron “Solo pasa en Perú”, resaltando la mezcla de humor y realidad en el mensaje del repartidor.

Un tercer comentario se robó las risas de muchos: “El final es lo mejor”, aludiendo al toque emocional del aviso, donde el repartidor declara que lloraría si alguien le grita.

Este curioso episodio no solo arrancó risas, sino que también dejó una reflexión entre los internautas sobre el estrés y las dificultades que enfrentan los repartidores en las grandes ciudades.