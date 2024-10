La ejecución de las obras para la Vía Expresa Sur en el distrito de Surco han generado más de un malestar entre los vecinos de las zonas afectadas, puesto que, el propio alcalde del distrito, Carlos Bruce, se ha visto envuelto en un conflicto con Rafael López Aliaga, burgomaestre de Lima. Ambas personalidades municipales mostraron sus posturas ante la megaobra que uniría Barranco y San Juan de Miraflores en minutos.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha lanzado duras críticas contra el alcalde de Surco, Carlos Bruce, en relación con la construcción de áreas recreativas en una vía metropolitana y la eliminación de más de 90,000 metros cuadrados de áreas verdes en el distrito. Durante la reinauguración de la avenida Eduardo Hábich en San Martín de Porres, López Aliaga calificó de innecesaria la inversión de Bruce en canchas y parques en esa zona metropolitana, y expresó su descontento por la falta de respuesta de su homólogo a los llamados de coordinación.

Municipalidad de Lima cuestiona gestión de alcalde de Surco

Desde la Municipalidad de Lima, se cuestionaron las operaciones de Carlos Bruce, esto al asegurar que el alcalde habría malversado fondos al ocupar una vía Metropolitana. “Las vías metropolitanas nunca debieron ser ocupadas ilegalmente por personas, empresas o instituciones del Estado que no tienen competencia sobre estas áreas. La Municipalidad de Santiago de Surco malversó fondos al invertir recursos públicos en una vía Metropolitana que era destinada para una megaobra, desde hace 50 años”, se lee en el comunicado.

Así lucirá la Vía Expresa Sur. Foto: Vía Expresa Sur

Por otro lado, desde la comuna limeña calificaron de “inaceptable” la postura de los vecinos y autoridades de Surco tras las obras ejecutadas para la ampliación de la Vía Expresa. “Es inaceptable que ciudadanos o autoridades obstaculicen y busquen el retraso de la ejecución de esta megaobra”, se manifestó.

Este fue el comunicado que emitió la Municipalidad de Lima tras las quejas de los vecinos de Surco. Foto: Municipalidad de Lima

Alcalde de Surco responde a Rafael López Aliaga

Tras las declaraciones de López Aliaga, Carlos Bruce no desaprovechó la oportunidad y respondió en redes sociales para explicar la razón por la cual hay descontento con las acciones de la Municipalidad de Lima. “No nos oponemos al proyecto de ampliación de la Vía Expresa. lo que nos oponemos es a que el Municipio de Lima entre a destruir las áreas verdes y de recreación que el municipio de surco ha colocado desde hace 18 años para que nuestros vecinos no tengan que vivir frente a un terral, sin coordinar con nosotros”, explicó.

Asimismo, Bruce mostró su desconfianza con la ejecución de las obras, esto al asegurar que esta no empezaría pronto. “Lo peor es que esta obra no va a empezar en los próximos meses porque no hay un expediente técnico conocido hasta el momento y cuando se trata de recursos públicos, nada puede ser secreto si se quiere actuar con transparencia. Esto pasa porque la muni lima no puede exhibir ninguna obra importante y están desesperados por mostrar algo de gestión”, finalizó.

Carlos Bruce, alcalde de Surco, respondió por redes sociales. Foto: X

Enfrentamiento entre López Aliaga y Carlo Bruce se intensifica

El intercambio entre ambas autoridades municipales se ha mostrado a raíz de la ejecución de la Vía Expresa y dejó ver la tensión persistente entre los distintos burgomaestres. Cabe mencionar que, vecinos de Surco también se han mostrado en contra de la obra. Finalmente, López Aliaga declaró haber intentado comunicarse con Bruce, pero aseguró que este “no le responde las llamadas”.

PUEDES VER:Rafael López Aliaga habría utilizado auto de la Municipalidad de Lima para evento de Renovación Popular en Huancayo

Municipalidad de Surco niega ocupar áreas destinadas a la Vía Expresa Sur

Ante los rumores sobre la supuesta ocupación irregular de terrenos destinados a la Vía Expresa Sur, la Municipalidad de Surco ha emitido un comunicado aclaratorio en el que desmiente tales acusaciones. Según el pronunciamiento, en 2021 se firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Lima y Surco, que formaliza la ocupación de los terrenos en la Prolongación de la Vía Expresa Sur. La municipalidad ha compartido el documento que respaldaría esta afirmación.