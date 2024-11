El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, asistió este sábado 26 de octubre a un evento en Junín en su último día de vacaciones en medio de la crisis de seguridad. Sin embargo, en medio de su visita a la ciudad de Huancayo se pudo ver que, junto con el alcalde López Aliaga, estaba la camioneta de la Municipalidad de Lima, según un video difundido por Infoandes.pe.

La presencia del burgomaestre en la Ciudad Incontrastable se dio para la presentación de candidatos de Renovación Popular por la región de Junín, donde la ceremonia se realizó en el salón de recepciones Golden Room.

A su salida del evento, el alcalde fue escoltado hacia un auto negro y luego partió en horas de la noche. Asimismo, evitó dar declaraciones a la prensa al ser consultado por el vehículo negro marca Nissan con placa EGW-465 registrado a nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima, información que se puede constatar en la Superintendencia Nacional de Registro Públicos (SUNARP).

Vehículo utilizado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliga, está registrado a nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Rafael López Aliaga habría cometido un delito al usar vehículo de la MML

Este diario pudo conversar con el abogado penalista Joel Enrique Córdova, quien fue abogado de la Procuraduría General del Estado, para saber si una autoridad, en este caso Rafael López Aliaga, puede usar o no un vehículo del Estado cuando se encuentra de licencia de vacaciones, nos indicó que "no, definitivamente no, un servidor en licencia no podría hacer uso de bienes que se le hayan sido asignados para funciones extrafuncionales". Asimismo, Córdova mencionó que "por más que el vehículo sea del empleo personal del alcalde, estaría traspasando el uso exclusivo personal".

En ese sentido, el abogado mencionó que el delito que estaría cometiendo el burgomaestre, en caso haya usado el vehículo para otras actividades, sería el de "peculado de uso, porque estaría haciendo empleo de un bien que se ha sido asignado para funciones extrafuncionales".

Finalmente, Joel Córdova mencionó que a una autoridad, en este caso el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sí se le podría investigar por haber usado el auto del municipio para actividades proselitistas con su partido.

Alcalde de Lima pidió licencia por vacaciones en pleno estado de emergencia

Según el documento al que pudo acceder La República, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, solicitó el pasado 22 de octubre que se le otorgue licencia vacacional desde el 23 de octubre hasta el 26 del mismo mes, así como también al Teniente Alcalde Metropolitano Renzo Reggiardo, del 18 al 27 de octubre.

En ese sentido, durante la ausencia del burgomaestre, la regidora metropolitana Fabiola María Morales Castillo quedó a cargo del municipio. Cabe recordar, que el paro de transportistas en Lima se llevo a cabo el pasado miércoles 23, fecha en la que López Aliaga salió de vacaciones.

"Encargar, el Despacho de la Alcaldía, a la señora Fabiola María Morales Castillo, regidora Metropolitana, reemplazando al señor Alcalde Metropolitano de Lima, los días 23 y 26 de octubre del 2024", se lee en la resolución.

Resolución de la alcaldía que otorga licencia por vacaciones a alcalde de Lima. Resolución es firmada por Rafael López Aliaga.

Rafael López Aliaga niega haber usado el vehículo de la MML

A través de un comunicado en sus redes sociales, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, informó que el vehículo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que fue visto en el evento de Huancayo, le pertenece a su seguridad del Estado. Asimismo, indicó que llegó a la ciudad en un vuelo pagado con sus propios recursos.

Asimismo, López Aliaga indicó que "me reservo el derecho de iniciar acciones legales para salvaguardar mi honor y buena reputación como alcalde de la MML".