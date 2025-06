Estafadores están utilizando números extranjeros con códigos postales de países como Filipinas y Sudáfrica para enviar mensajes a través de WhatsApp, engañando a los usuarios con falsas ofertas laborales. Las víctimas reportan que los mensajes inician con frases como "Hola, mi nombre es Sofía, espero que este mensaje te encuentre bien", buscando iniciar una conversación que termina en un intento de estafa.

Ante esta situación, los usuarios han adoptado medidas como responder con stickers como forma de ignorar el intento de estafa, mientras que otros optan por bloquear inmediatamente los números desconocidos para evitar caer en el engaño. La preocupación por la seguridad de las cuentas bancarias es evidente, lo que ha generado una creciente alerta entre los usuarios de WhatsApp frente a estos ciberdelincuentes.

Modalidad de estafadores para contactar víctimas por WhatsApp

Son varias las modalidades de estafa a través de las redes sociales que se han dado a conocer en los últimos días. Sin embargo, una de ellas se está volviendo más recurrente y es la que utilizan inescrupulosos mediante WhatsApp. Las víctimas denunciaron que los ciberdelincuentes están usando códigos postales del extranjero para poder enviar mensajes con los que pretenden iniciar una conversación y lograr su cometido.

"Me enviaron un mensaje preguntándome cómo estaba y si tenía tiempo libre. No respondí, obviamente. Primero porque no era un número que tenía registrado y segundo porque era del extranjero", manifestó a La República la denunciante.

Delincuentes utilizan las redes sociales para estafar a personas. Foto: difusión

Asimismo, a través de Twitter, varios internautas indicaron que también les han escrito, pero principalmente códigos postales de países como Filipinas o Sudáfrica, y también les piden un minuto de su tiempo para poder iniciar una conversación que terminará en una estafa.

"Hola, mi nombre es Sofía, espero que este mensaje te encuentre bien... pero tengo una buena noticia para ti, ¿estás libre para una conversación rápida?", se lee en el chat de WhatsApp.

Ante ello, los usuarios de la citada red social comenzaron a comentar las posibles medidas que puede tomar una persona frente a este tipo de mensajes. Algunos indicaron que responden con stickers, mientras que otros optan por simplemente bloquear el chat por temor a que sus cuentas bancarias se vean vulneradas.