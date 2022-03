Paro de transportistas HOY EN VIVO: últimas noticias del tercer día de protesta y todo sobre las vías bloqueadas

Paro del transporte sin solución a pesar de las pérdidas económicas en el sur

En Arequipa, los transportistas de carga pesada que permanecen apostados en el kilómetro 48 de la carretera Panamericana Sur, piden la presencia de representantes del Gobierno para levantar su medida. Hasta el cierre de la edición no había respuesta.

Javier Corrales, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas del Perú (Asotrape), indicó que el último lunes un emisario del gobierno intentó tener un acercamiento con ellos, pero les pedía que viajen a Lima a conversar con el ministro de Transportes y Comunicaciones. “Iba a ser lo mismo, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Nosotros hemos sido claros, no levantaremos la huelga si es que no llegan aquí”, indicó.

