Paro del transporte sin solución a pesar de las pérdidas económicas en el sur

Víctor Gayme Romero es camionero. Respalda el paro pero el bloqueo lo perjudica. Su camión, cargado con más de 10 toneladas de tomate, se encuentra varado en el cruce del kilómetro 48 de la Panamericana Sur, donde confluyen las rutas a Arequipa, Moquegua y Tacna.

Permanece en el lugar desde el último lunes por la tarde con las toneladas de la fruta cosechada en El Pedregal. Al igual que el suyo, otros trece camiones se encuentran varados. Estos transportan tomates y zapallos y tienen como destino el mercado Acomar, ubicado en la Vía Evitamiento en Arequipa. “Estamos pidiendo a nuestros compañeros que nos dejen pasar, somos sólo catorce camiones. Si no descargamos esta noche, para mañana (hoy), el 30% de nuestra carga estaría perdida”, indicó. El agricultor estimó que por camión la pérdida sería de unos S/15.000.

En Arequipa, los transportistas de carga pesada que permanecen apostados en el kilómetro 48 de la carretera Panamericana Sur, piden la presencia de representantes del Gobierno para levantar su medida. Hasta el cierre de la edición no había respuesta.

Javier Corrales, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas del Perú (Asotrape), indicó que el último lunes un emisario del gobierno intentó tener un acercamiento con ellos, pero les pedía que viajen a Lima a conversar con el ministro de Transportes y Comunicaciones. “Iba a ser lo mismo, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Nosotros hemos sido claros, no levantaremos la huelga si es que no llegan aquí”, indicó.

La protesta también se desarrolla en Puno y Cusco. En esta última región, los bloqueos afectaron al servicio turístico, que no se puede reactivar economicamente con estos imprevistos.

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo Cusco, Rolando Mendoza, explicó que la referencia en esta actividad es el número de visitas a Machupicchu.

Señaló que por día como promedio ingresan 1 800 personas; sin embargo, el lunes lo hicieron solo 1 327 y el día de ayer 1 700, lo que evidencia un claro descenso.

Si bien, el funcionario señaló que no hubo atentados contra las unidades que llevan a estos viajeros, los bloqueos afectaron. Dijo que incluso fue necesaria la presencia de la Policía Nacional para que puedan pasar por algunas vías o en el peor de los casos buscaron caminos alternativos. Refirió que recién evaluarán el impacto económico.

En tanto, las salidas desde Cusco a distintas regiones están desbloquedas tras un acuerdo entre los manifestantes, el Ministerio Público y la Policía, pero no se descarta que puedan tomar otros puntos en las próximas horas. Esperaban la instalación de la mesa de diálogo en Arequipa.

El paro del transporte podría servir para alentar otras protestas.La Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) hoy sostendrán una reunión con diversas organizaciones sociales para definir un paro preventivo contra el alto costo de vida. De igual forma, la Federación de Trabajadores de Arequipa, convocará a una manifestación el 7 de abril por la misma demanda.❖

Cada cuatro horas liberaban carros

La ciudad de Juliaca, amaneció ayer sitiada. Los transportistas de carga pesada cerraron las vías de ingreso y salida hacia Arequipa y Cusco. Desde las 04:00 horas estacionaron sus unidades en medio de la carretera impidiendo el tránsito de todo tipo de vehículos.

En el distrito de Santa Lucía, decenas de unidades quedaron varadas. Los dirigentes de los manifestantes anunciaron que mientras el gobierno no atienda su demanda, continuarán con su medida. Por horas los huelguistas flexibilizaron su posición, cada cuatro horas dejaban pasar los vehículos. Eso impedía la congestión en el tramo Arequipa-Juliaca. No hubo ningún acto de violencia.