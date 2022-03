Grupo de transportistas rechaza medida de bloqueos en vías y sostienen reuniones con el Gobierno

Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Transporte Interprovincial de Ómnibus, indicó que un grupo de transportistas de carga pesada está manteniendo reuniones con el Gobierno con la finalidad de llegar a acuerdos. Sin embargo, otro sector bloquea las vías como medida de protesta.

El representante sostuvo que las acciones de bloqueo no deberían realizarse, ya que va en contra a lo planteado para la protesta. “Aclarar que nuestro gremio, que es el Consejo Nacional de Transporte y así como Anatep, y el señor Gomero del Genetep, no estamos con esto que no es paro, esto es bloqueo. Queremos aclarar que estamos en reuniones con el ministerio con los mismos puntos, pero con temas técnicos (sic)”, precisó en diálogo a Latina.

Acerca de la paralización en la variante Pasamayo, Ojeda detalló que es un tema más delictivo y se debe intervenir. “Nos sorprende que no esté la Fiscalía ni un buen resguardo policial como en otras veces ha ocurrido porque de acuerdo al código penal, este tema es agravante, ya que hay servicios públicos, vidas perecibles, es de cinco a 10 años de cárcel. Los dirigentes de esto están identificados”, dijo.

Por otro lado, resaltó que ya han conversado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). “Se ha coordinado con el MTC, el día de ayer, reunirnos con el MEF para la ampliación de la devolución del impuesto al consumo que vence en diciembre. No vamos a llegar a una huelga total. Ustedes saben que nosotros cuando paramos apagamos el motor y se acabó el problema, y no queremos llegar a ese punto ni tampoco esta actitud que hemos visto estos días”, acotó.

Por último, adelantó que el transporte ilegal está planeando una huelga el 4 y 5 de abril.