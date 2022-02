Coronavirus en Perú: el pico máximo de contagios de COVID-19 se ha reducido en 70%

Desde hace 15 días. Este descenso se viene dando en todas las regiones, excepto en Tumbes. “La tercera ola aún no ha culminado”, precisó el analista de datos Juan Carbajal.

Desde hace 15 días el descenso de casos de COVID-19 continúa de manera acelerada. Según informó el analista de datos Juan Carbajal, si bien en un inicio el incremento de contagios fue abrupto, ahora la disminución viene siendo más rápida. Explicó que el pico máximo se ha reducido en 70% en el país.

Detalló que hay 23 regiones que superaron la cifra más alta de la segunda ola, siendo Callao la excepción. De ese total, todas se encuentran en descenso y cinco ya están por debajo de ese número. Estas son Cajamarca, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. En tanto, Tumbes se mantiene con altos números; es más viene registrando una subida de casos de COVID-19.

“Tras haber alcanzado un pico muy alto de casos, incluso superando el de la segunda ola, hoy el país ya está descendiendo y con tendencia a retornar a los valores pre tercera ola, antes de la variante ómicron”, indicó.

No obstante, advirtió que aún no podemos hablar de un fin de una tercera ola, ya que no todas las regiones han logrado su máximo pico.

Por otro lado, la demanda de hospitalizaciones también presenta algunas variaciones favorables. Si bien la ocupación de camas UCI continúa siendo alta, la progresión de nuevos ingresos diarios viene disminuyendo.

De acuerdo con Carbajal, el ingreso diario era de 27 pacientes el 24 de enero; mientras que este número solo es ahora de 5 personas al 8 de febrero.

“De seguir con esta tendencia, el numero de ocupación UCI tiene que ir bajando”, dijo.

Asimismo, las hospitalizaciones en la Villa Panamericana se encuentran con tendencia hacia la baja, reduciéndose casi en 70%. El 7 de febrero se reportaron 672 internados por COVID-19, la cifra más baja tras casi 13 meses. Durante la tercera ola, el 19 de enero, se registró la cifra más alta, con 2.158 hospitalizaciones.

Esta información coincide con la mencionada por el director ejecutivo de vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), César Munayco, quien informó que ya estamos en fase de descenso de la tercera ola a nivel nacional.

Dosis garantizadas

El exministro de Salud Hernando Cevallos aseguró haber cerrado acuerdos para la adquisición de 55 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 para el 2022. Del total, 35 millones de dosis corresponden a Pfizer y 15 millones a Moderna, las cuales servirían para aplicar una cuarta dosis este año.

Por la tarde, el nuevo titular del Minsa, Hernán Condori, quien es muy cuestionado, precisó que seguirá con la vacunación y que priorizará la atención de otras enfermedades en las postas y puestos de salud.

La clave

Vacunación. A la fecha se han colocado 26 millones de primeras dosis, 23 millones de la segunda y más de 8 millones de dosis de refuerzo a nivel nacional. Las regiones con mayor población inmunizada son Ica, Callao, Lima y Tumbes.