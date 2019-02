Congresista Glider Ushñahua acusado de agredir a expareja

Nuevo caso de violencia contra la mujer. El congresista Glider Ushñahua fue acusado de agredir a su expareja Elita Panduro y de no cumplir con la pensión mensual de su pequeño hijo de 8 años, según el programa Panorama.

Sin embargo, pese a las pruebas de violencia que ha demostrado la víctima, el legislador remarcó que nunca le ha levantado la mano a la madre de su hijo e incluso precisó que estas denuncias vienen de parte de sus opositores.

“Cuando yo estuve en campaña electoral, mis opositores han realizado montajes en las redes sociales respecto a que le he pegado a mi expareja. Sacaban fotos pero no se ha podido demostrar que es cierto en los medios de comunicación”, agregó.

Además, señaló que los golpes que ha mostrado Panduro en la parte de sus senos son debido a los diagnósticos que ha estado teniendo por un posible cáncer de mama. Y los arañones que demandó son producto de una agresión física con su propia cuñada.

Respecto a la pensión mensual de su hijo, el congresista exfujimorista negó que le haya dicho a su expareja que debido a los problemas del país no le cancelan su sueldo a tiempo y por ese motivo, se atrasa en los pagos de alimentación para su hijo.

Debido a todos estos hechos, la exconviviente del legislador Ushñahua y madre del pequeño mostró audios, videos y conversaciones que probaría el grave abandono que sufriría el hijo del legislador desde que asumió el cargo en la capital.

Al ser consultado por la denuncia por alimentos, el parlamentario solo enseñó tres vouchers de pago que le realizó a su expareja desde el año 2016, es decir, solo octubre, noviembre y diciembre. Dijo no tener a la vista las demás boletas.

“Incluso muchas veces hemos llegado a discusiones tan fuertes y en dos ocasiones me ha llegado a levantar la mano. Tengo una cicatriz en mi boca, en el labio interno por un puñete que me tiró”, denunció Elita Panduro.

Desde Pucallpa, Panduro señaló que cuando su expareja llegó a ser congresista por Fuerza Popular se olvidó de su familia y de los préstamos de dinero que ella sacó del banco para fortalecer a su campaña electoral. “Nunca más se supo de él”, añadió.

Pareja actual del congresista también habría sido golpeada

La historia no solo termina con su exconviviente. Panorama reveló que su actual pareja Miriám Chávez Delgado fue atendida quirúrgicamente en la clínica Juan Pablo II de Pucallpa debido a una contusión que habría sido producto de un golpe.

“[Risas] Otro invento de las redes sociales, por eso me causa risa. Yo jamás he agredido a nadie, yo no puedo responder a eso. Chávez Delgado se encuentra muy bien de salud”, indicó Ushñahua.

En tanto, desde enero de este año el congresista fue demandado por alimentos ante las autoridades. Se espera que investiguen el caso.