Dos policías y una abogada detenidos por pedir S/.18,000 a extranjero para no deportarlo

El Ministerio Público de Tarapoto investiga a dos integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y una abogada por presuntamente exigir la suma de 18 mil soles a un ciudadano extranjero con el fin de evitar su deportación.

El ciudadano chileno Braulio Andrés Cárcamo Zepeda (35) identificó a la abogada Flor Ángel Torres Lazo (30), al suboficial de tercera Felipe Santiago Zegarra Gómez (23) y al suboficial de segunda Hugo Velarde Oropeza (49), estos dos últimos integrantes de la Unidad de Trata de Personas de la Divincri de Tarapoto, como quienes le pedían la coima.

El pasado 28 de diciembre Cárcamo Zepeda fue detenido en compañía de una menor de 15 años por personal de la Unidad 105 ya que supuestamente habría incurrido en el delito de trata de personas. Él fue conducido hasta los calabozos de la Divincri de Tarapoto cuando el agente Velarde Oropeza le propuso pagar la cantidad de 10 mil soles y así lograr que no sea expulsado del país. Del mismo modo, la profesional del Derecho le hizo el pedido de 8 mil soles.

No obstante, el ciudadano extranjero no aceptó y horas después fue liberado por decisión del fiscal Luis Alberto Llerena García al no encontrársele responsabilidad alguna. De acuerdo a la versión del denunciante, tanto los policías como la abogada no lo liberaron y lo llevaron hasta un hotel donde lo mantuvieron retenido, recogió RPP.

Luego de ello, el 31 de diciembre lo condujeron hasta una agencia bancaria para que retire un total de 980 soles, sin embargo, en un descuido el hombre escapó y pido ayuda. Ese mismo día la Unidad de inteligencia de la Región Policial San Martín-Tarapoto logró la detención de uno de los policías y la aboga al interior de un restaurante, a ellos se le encontró 850 soles. Más tarde se capturó al segundo efectivo.

Las tres personas intervenidas podrían ser acusados por presuntamente haber participado en la comisión del delito de corrupción de funcionarios en su modalidad de cohecho pasivo en ejercicio de la función policial, así como tráfico de influencias y otros. Así lo confirmó el fiscal anticorrupción Luis Villalta Arriaga, quien solicitó la presencia de personal Anticorrupción de la PNP de Moyobama, detalla RPP.