Callao: Trabajadores de limpieza tiran basura como protesta

Los trabajadores de limpieza ensuciaron con basura las avenidas principales y el centro histórico del Callao como símbolo de protesta porque, según indican, la empresa que los contrató no pretende pagarles su sueldo correspondiente al mes de diciembre.

Fueron cerca de 5 mil trabajadores anuncian que no seguirán trabajando hasta que no les den su pago del que aún la Municipalidad del Callao no les da una respuesta exacta, informó ATV+.

La Empresa de Servicio de Limpieza Pública (ESLIMP) Callao S.A. se encarga de brindar Servicios de Limpieza Urbana y Operación de Rellenos Sanitarios y según sus trabajadores les han dicho que no pagarán a los están en recibo por honorarios.

“Estamos reclamando nuestro pago del mes de diciembre. Esta gestión ya se va. Ellos nos han dicho que no hay mucha plata, que solo van a pagar a la gente de planilla, pero los del RUC también necesitamos”, indicó una de las voceras.

Los manifestantes se acercaron a la municipalidad para hablar con el alcalde del Callao, Rafael Urbina, pero fueron reprimidos por los agentes de la Policía Nacional generando un enfrentamiento violento.

“Nos agredieron, no querían dejar que reclamemos. A un compañero lo arrastraron y lo agarraron a palos”, comentó la vocera del grupo de trabajadores.

Los trabajadores reconocieron su error en arrojar la basura en las principales calles del puerto. Sin embargo, tomaron esta medida luego de no encontrar una respuesta de su autoridad.

“Hemos estado trabajando de manera ordenada, nos han estado pagando, pero desde el problema con la gente de la municipalidad y con esta gerencia, estamos preocupados. Hemos ido a hablar con el señor Urbina, el acalde del Callao, pero nunca salió”, sentenció.

Denuncias a en contra de la empresa

La Contraloría de la República detectó que la empresa ESLIMP CALLAO S.A. desembolsó entre el 2015 y 2017 más de 49 millones 525 mil sin justificación, por lo que serían servicios fantasmas. Los altos funcionarios firmaron al menos 20 contratos con serias irregularidades han causado un perjuicio económico a la región, denunció el programa Panorama.

El reportaje periodístico, publicado el 9 de diciembre, recopila los testimonios de las personas de bajos recursos que prestaron su nombre a cambio de dinero.