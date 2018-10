Arequipa: Mujer sufre ataque con machete, acude a la Policía y su caso es minimizado

Indignada y temerosa por su vida y la de sus hijas se siente una mujer de 37 años tras ser cruelmente atacada por su hijastro y su pareja, en Arequipa. Sus miedos son mayores debido a que su caso fue minimizado por la Policía.

La madre de dos menores de 13 y 17 años narró que el último domingo en horas de la mañana la agredieron brutalmente. El caso se registró en el distrito de Alto Selva Alegre en Arequipa.

Según contó, la noche anterior asistió con su familia a un baby shower y ya en horas de la mañana su pareja llegó a su vivienda en estado de ebriedad. El hombre cayó al suelo y esto terminó causando la furia de su hijastro de 20 años, quién comenzó a golpearla a pedido de su conviviente. Por último, el joven le lanzó un hacha en la cabeza con intenciones de matarla. En el momento de la pelea, la hija de 17 años de la mujer trató de intervenir pero también fue agredida.

La pareja de la mujer ha sido identificado como José Alfredo Lima Yupanqui (49) y su hijastro como Bryan Lima Chirio (20).

Pero su calvario no terminó allí, debido a que cuando fue a la comisaría de Alto Selva Alegre su caso no fue atendido con rapidez. Le informaron que solo se trataba de un caso de violencia familiar y que debía esperar al día siguiente para acudir a Medicina Legal. “Estoy indignada, o sea querían que me mate”, indicó.

José Lima Yupanqui tiene cuatro denuncias por violencia familiar. La víctima solicitó ayuda al Ministerio de la Mujer.

Hasta el momento solo ha logrado protección para sus hijas por parte de la Fiscalía de la Familia, pero lamentablemente ella no cuenta con ninguna medida de protección.