Grupos LGTBIQ demandan a candidatos los consideren en sus planes de gobierno

Mónica Cuti

Karen era hostigada por su cuñado y hermana cuando descubrieron que era lesbiana. No solo le recriminaban e insultaban, también le pegaban.

Karen acudió a la comisaría a denunciar el maltrato. Los policías registraron su caso como violencia familiar, no como agresiones de género. Como este ejemplo hay muchos y están provocando una distorsión. No hay cifras exactas de cuántas personas son agredidas sexual, psicológica o físicamente por su orientación sexual. Si bien la Ley 30364 está dotada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y las agresiones a personas LGTBIQ; eso no ayuda a que se contabilicen los casos, acusa Roberta Marmadillo, integrante del colectivo AQP Feminista.

Sin data, no se pueden realizar políticas que ayuden a mejorar su situación y no se sabe la dimensión verdadera del problema, indica. Por ello, AQP Feminista y otros 50 grupos piden que los candidatos al gobierno regional se comprometan a tratar temas de salud, educación, violencia y discriminación, que afectan a este sector de la ciudadanía.

Según una encuesta del INEI, realizada por Internet a gente LGTBIQ, el 62.7% de encuestados indicaron que alguna vez sufrieron hostigamiento y maltrato por su preferencia sexual. 60% precisó que el maltrato se produjo en un espacio público o en el colegio.

En este ámbito, también se recuerda el intento de suicidio de cuatro escolares en el colegio Las Esclavas el 2016, una de ellas dijo que le hacían bullying, tildándola de lesbiana.

Marmadillo plantea una currícula escolar con igualdad de género para fomentar la equidad. "Una de las principales causas de bullying en los colegios es por orientación sexual", dijo.

En salud, pide la creación de protocolos para el tratamiento sexual de estos grupos.

En hospitales como Goyeneche, hay áreas de orientación y tratamiento para evitar enfermedades de transmisión sexual, pero no son suficientes, dice Marmadillo. Explica que las prácticas sexuales son distintas y el trato a transexuales debe ser diferente porque modificaron sus aparatos reproductores. ß

Región puede incluir temas

El especialista en derecho, César Lajo, señala que el gobierno regional puede intervenir en el contenido de la currícula, en el caso del enfoque de género, pues la Ley General de Educación y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales se lo permite. Mientras que en salud se pueden incluir protocolos de tratamiento mediante un plan regional de salud, explica.