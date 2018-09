En el Perú, 394 escolares han reportado que fueron víctimas de bullying por su color de piel

Entre el 2013 y lo que va del 2018, un total de 394 escolares ha denunciado haber sido víctimas de bullying por su color de piel, según registra el Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe) del Ministerio de Educación (Minedu).

Solo en este año se reportan 47 casos, a los cuales se suma el denunciado por el futbolista Jhoel Herrera, jugador del club Juan Aurich y exseleccionado nacional, quien ayer refirió que su hijo era víctima de racismo en su escuela. "Veo raro a mi hijo. Hablo con él y dice que está harto que en el colegio lo ofendan de negro, etc. No es nuevo, ya veré cómo lo soluciono en casa. No retuit, no 'Me gusta'. Tengo mucha ira, dejen el (...) teléfono, volteen y eduquen a sus hijos, que esto viene de casa. No me vengan con 'No hagas caso'", señaló a través de su cuenta de Twitter.

Si bien la publicación se viralizó en redes sociales y recibió muestras de solidaridad, los estudios sobre el tema muestran que, en el Perú, el problema sigue latente. Para poner un ejemplo, el 22,1% de adolescentes afroperuanos ha experimentado alguna forma de discriminación en su escuela y la mitad ha recibido apodos o bromas referidos a su "raza" o color de piel, según una encuesta de la Fundación Van Leer y Grade (2011).

lo vivió en estadios

Herrera, de 38 años, también ha sido víctima de racismo. En diciembre del 2015, durante un partido entre Melgar y Real Garcilaso, en las semifinales del Torneo Descentralizado, recibió insultos racistas en el estadio de la UNSA. El jugador se levantó la camiseta y mostró el color de su piel.

En junio pasado, el seleccionado Luis Advíncula criticó una publicación de la Policía que intentaba representar una detención con personas disfrazadas de muñecos: uno de rasgos afroperuanos era llevado por dos policías con tez blanca. "Increíble sociedad (...). Solo una pregunta: ¿Siempre el negro tiene que ser el ratero, el malo, el asesino? Cosas que indignan".

sepa dónde reportar

Para denunciar estos actos, pueden ingresar a las plataformas Alerta Contra el Racismo y SíseVe. Desde enero del 2017, la primera solo ha recibido tres casos en colegios. El subregistro aún es grande. ❧