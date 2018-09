Grupos LGTBIQ expondrán su problemática a candidatos

Arequipa. Colectivos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBIQ) expondrán propuestas para solucionar la problemática de estos grupos en el sector salud, educación y otros, a los candidatos al Gobierno Regional mañana.

Roberta Marmadillo, representante de este grupo, criticó que los planes de gobierno no los tengan en cuenta. Explicó que la actual normativa, que observa la agresión a esta población, está incompleta y no permite que la data los registre, por lo que no hay cifras oficiales. El evento se realizará en la Av. Andrés Martínez 407 de Vallecito, Cercado.