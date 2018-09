Diego Romero, el primer puesto de San Marcos, postuló desde los 12 años

Diego Romero Ramírez, de 17 años, es un genio. El domingo logró el primer puesto en el cómputo general del examen de admisión de la Universidad San Marcos. Obtuvo 1.708.750 puntos y fue el primero de 22 mil postulantes.

Para lograr esta meta, el adolescente se preparó desde los 12 años.

A esa edad, y para familiarizarlo con los exámenes de admisión, sus padres hicieron que postule a la Universidad Nacional del Callao y San Marcos. Apenas cursaba el primer año de secundaria.

Durante el resto de la secundaria postuló nueve veces, ingresó y quedó entre los primeros puestos.

Diego estudió en el colegio Saco Oliveros y en las tardes se preparaba en la academia de la misma institución.

Siempre tuvo el apoyo de sus padres José Romero y Teresa Ramírez, quienes lo impulsaron en todas sus aventuras. También tuvo el respaldo de sus profesores.

“El ingreso depende de la dedicación que le pongas a los estudios y las ganas de aprender, eso es fundamental para estar motivado”, señala.

Diego estudiará Ingeniería Biomédica, una carrera que combina la medicina con la ciencia y tecnología y que hace poco fue lanzada por la Decana de América.

En el futuro esta carrera le permitirá fabricar equipos para distintos procedimientos y exámenes, como electrocardiogramas, encefalogramas, prótesis y aparatos para resonancia magnética. "Mi sueño es convertirme en un empresario en ciencias de la salud, trabajar en una multinacional que se dedique a la innovación médica y ayude a países con deficiencia de atención médica", señala.

Carlos Anyosa Mas, de 17 años, es otro ejemplo de perseverancia. Postuló cinco veces a San Marcos desde que terminó el colegio.

"¿Qué les diría a los chicos que no ingresan a la universidad?, que los entiendo muy bien porque yo estuve en esa posición, me desesperaba no ingresar. Pero con mucho esfuerzo, estudio y paciencia pude lograrlo".

Carlos obtuvo 1.705.375 puntos e ingresó a Medicina. Su anhelo es estudiar en el extranjero y seguir también la carrera de Psiquiatría.

Otros chicos destacados son Marco Arcos Amao (16), José Rengifo Melchor (17) y Antony Ramos (18).

Todos ellos fueron felicitados por el rector de San Marcos, Orestes Cachay.❧