San Marcos realizará evento internacional por bicentenario del natalicio de Karl Marx

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se realizará el III Coloquio Internacional Karl Heinrich Marx, a cargo del Grupo Pólemos, entre los días 19, 20 y 21 de setiembre.

El encuentro buscará propiciar un debate sobre la vigencia de las investigaciones realizadas por Marx, en el marco del bicentenario de su natalicio (1818-2018).

La cita contará con la presencia del doctor Guido Starosta, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, de Argentina, quien además es especialista de la obra del intelectual alemán.

Entre sus publicacionea destacan 'In Marx's Laboratory critical interpretations of the Grundrisse' (2013), 'Marx's Capital, Method and Revolutionary Subjectivity (2015), 'The New International Division of Labour. Global Transformation and Uneven Development' (2016) y 'Trabajo, valor y capital' (2017).

El evento se realizará en el auditorio José A. Russo Delgado, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, desde las 3 de la tarde en los días mencionados.