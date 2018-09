Arequipa: Edwin Martínez al margen de las elecciones por declarar vehículos que no son suyos

Arequipa. El candidato al municipio provincial por el partido Acción Popular, Edwin Martínez, fue tachado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El retiro del candidato no se debió a una omisión sino a una mentira, puesto que declaró vehículos que no le pertenecen.

Fue el ciudadano Mirko Flores Castillo quien interpuso la tacha contra Martínez el pasado 10 de agosto. En esta se explica que el candidato de Acción Popular declaró ser dueño de cinco vehículos, con placas de rodaje: QH1-360, SZ1-713, OH1-294, V6W-809 y A6E-894. Sin embargo, solo dos de ellos serían suyos, el resto pertenecen a otras personas.

En un principio, tras recibir la denuncia, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa decidió declarar infundada la tacha porque supuestamente no se presentaron pruebas fehacientes que demostraran que Martínez no es dueño de dichos vehículos. Con esto, el candidato se quedaba tranquilo, pero no se esperaba que Flores Castillo apelaría ante el JNE.

La apelación la realizó el ciudadano el 27 de agosto y el 3 de setiembre el JNE dio su veredicto mediante la resolución Nº 2597-2018. En esta la última, la autoridad electoral valoró nuevamente las pruebas presentadas por Flores Castillo y decidió revocar la resolución inicial del JEE de Arequipa y tachar a Martínez, con lo que prácticamente lo deja al margen de las elecciones.