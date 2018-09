ONPE: excusas y justificaciones para no ser miembro de mesa en Elecciones 2018

Lo primero es consultar si has sido elegido miembro de mesa, luego tienes hasta el viernes 17 de agosto para presentar ante la ONPE las justificaciones por las que podrían dispensarte de cumplir con tu labor en las próximas Elecciones Municipales y Regionales.

Este plazo se da de acuerdo al artículo 61 de la Ley Orgánica de Elecciones N° 26859, el cual refiere que son cinco días hábiles luego de la presentación de la lista definitiva de miembros de mesa, que fue el 10 de agosto. Comicios se realizarán el próximo 7 de octubre.

"El viernes 10 se publicó la lista definitiva de miembros de mesa pero tenemos algunas causales de excusa para miembros de mesa, que las pueden presentar a partir de hoy hasta el viernes", dijo Pilar Biggio, gerente de Información y Educación Electoral de la ONPE a Canal N.

Es necesario recordar que las justificaciones, a diferencia de las excusas, para no ser miembro de mesa pueden presentarse antes de los cinco días naturales previos a la fecha de la elección y solo son válidos en caso de una enfermedad debidamente documentada y acreditada con el certificado expedido por el área de salud, y a falta de este, por el médico de la localidad.

Excusas para no se miembro de mesa de mesa en las Elecciones 2018

Grave impedimento físico o mental

Necesidad de viajar al extranjero

Ser mayor de 70 años

Ser funcionario y empleado de organismos que conforman el sistema electoral (JNE, ONPE y Reniec)

Ser autoridad política y miembro de los concejos municipales

Integrar los comités directivos de los partidos políticos, agrupaciones independientes y alianzas inscritos en el JNE

Ser cónyugue y pariente en segundo grado de consanguinidad o afinidad de los candidatos que residen en el ámbito de la jurisdicción en donde votas

Consulta aquí si eres miembro de mesa en estas Elecciones 2018

La misma ONPE ha dejado en claro que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo que se presenten las excepciones antes mencionadas.

Así, el ciudadano que resulte elegido miembro de mesa (titular o suplente) para las próximas elecciones municipales 2018 está obligado a cumplir con su función. De no hacerlo y no presentar la dispensa correspondiente tendrá que pagar una multa.

La única forma de saber si has sido escogido miembro de mesa es visitando la página web de la ONPE. Allí deberás ingresar tu número de DNI para acceder a la información. Te dejamos aquí el enlace https://consultamiembrodemesa.onpe.gob.pe/

Conoce cuál es la multa por no ser miembro de mesa en estas elecciones

Según informó la ONPE, el ciudadano que resulte sorteado miembro de mesa (titular o suplente) y se ausente sin presentar la justificación del caso deberá pagar una multa de S/ 207.50.

Pero eso no es todo, ya que si además de no cumplir con la obligación de ser miembro de mesa no acude a votar deberá pagar doble multa: una por no cumplir con su función y la otra por no sufragar.

¿Miembro de mesa? Entérate aquí cuándo inician las capacitaciones

Si eres de los ciudadanos que han sido elegidos como miembro de mesa, esta información será de mucha ayuda. Se indicó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) iniciará el próximo 27 de agosto en todos los distritos del país, las respectivas capacitaciones para sus actores electorales.



Por otro lado, si eres de las personas que aún no sabe cuál es su mesa de sufragio y/ lugar de votación para las próximas Elecciones 2018, recuerde que lo puede hacer a través de la página que brinda la ONPE. Puede ingresar aquí.



Así también, recuerde que si no asiste a emitir su voto en las próximas elecciones, tenga en cuenta que tendrá que pagar una multa de 83 soles.