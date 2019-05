Buscan a dueños de mascota encontrada en la Av. Brasil

La vida no ha tratado bien a un pequeño cachorro, que fue encontrado deambulando por la vía pública. Luego de que el can fuera rescatado en el puente peatonal, los alrededores del hospital del Niño, ubicado en la avenida Brasil, en el distrito de Breña, será puesto en adopción, debido a que sus dueños no se han presentado, por motivos desconocidos.

Mediante el WhatsApp de La República, la ciudadana aseguró que están en busca de la familia que lo crió, o en todo caso un nuevo hogar que le brinde amor y cariño. Ella aseguró que por el momento no puede cuidarlo debido a que el lugar donde se queda es pagado.

"Ahora se encuentra en un hospedaje temporal, sin embargo está en busca de sus dueños o una nueva familia", comentó la dueña temporal.

La mediana cachorra es de raza mestiza y de color negro con algunas zonas altas como en el pecho. Tiene ojos marrones y pelaje de tamaño normal. En caso de querer adoptarla comunicarse mediante llamada al teléfono 987 820 066.

