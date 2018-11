“Yo no he muerto. Moriré solo el día que me olviden” [FOTOS]

En el cementerio Luz Eterna de Collique, ubicado en Comas, se celebra el Día de los Todos los Santos y los muertos, sin pensar en sus difuntos como tal, sino como familiares aún presentes a los que se tiene que visitar y celebrar con alegría entre colores, música y comida.

Los difuntos del cementerio Luz Eterna descansan en los cielos. Buenos o malos en vida, su destino ha culminado entre la neblina y el cerro más alto de Collique (Comas). Sus restos yacen entre nichos, mausoleos, cenotafios y sepulturas. Algunos decorados con enchapado de cerámica; otros, con solo el nombre de los difuntos sobre una cruz.

El primero de noviembre —Día de Todos los Santos— el camposanto recibe la visita de cientos de personas con deseos de homenajear a sus seres queridos desde tempranas horas. Los familiares, para lograr ubicarlos, se ven obligados a escalar por los caminos que se van armando entre las tumbas, rocas y polvo del lugar; con ellos, vendedores, niños con baldes de pintura y músicos se unen a la travesía en busca de algún muerto al cual rememorar.

Con el paso de las horas, el cementerio comienza a llenarse de vida, las lápidas antes grises por los achaques del tiempo, se empiezan a cubrir de pintura con colores vivos. Se instalan flores y velas al lado de las cruces siempre negras y se le da una repasada al nombre del ser querido para que encontrarlo durante el año sea más fácil.

Suele pensarse que el reencuentro con el familiar finado es triste y nostálgico. Imaginar a los vivos lamentándose por los que ya se fueron es un estigma que este cementerio popular rompe cada año bajo la frase colocada en repetidas lápidas: “Yo no he muerto. Moriré solo el día que me olviden”.

Esto se debe a que el Día de Todos los Santos, en el cementerio de Collique, no es solo una excusa para recordar a los muertos, sino para reencontrarse con familiares vivos que fieles a sus costumbres emprenden un compartir de música, bebidas alcohólicas, comida y fiesta. Se arma una jarana con orquestas que iluminan de ritmos folclóricos la necrópolis, en donde literalmente se baila sobre la tumba de sus muertos.

No sólo son adultos quienes ven este día como motivo de celebración, sino también los niños que juguetean, se trepan a las lápidas y hasta cogen algunos caramelos o bebidas como refrigerio que han sido dejados como ofrenda. Es así como lo colorido, el movimiento y el ruido se encuentran con lo inerte, lo pasmado y lo silencioso; como si fueran hermanos de toda la vida- o, quizá, para toda la muerte-.

