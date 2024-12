Llevando sonrisas: CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ comparte la magia de la Navidad con los niños del Hospital del Niño

La Navidad es una época de esperanza, y este año, CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD sucursal del Perú, una destacada compañía china que opera en Perú, llevó un mensaje de alegría y solidaridad a los niños del Hospital del Niño. Con una celebración llena de color, regalos y emociones, reafirmaron su compromiso de contribuir al bienestar de la comunidad peruana.

Una mañana de magia y risas

El sábado 28 de diciembre, las instalaciones del Hospital del Niño se llenaron de música, risas y aplausos. En un ambiente festivo, los niños vivieron una grata experiencia que les permitió desconectarse por un momento de su rutina hospitalaria.

“No hay nada más gratificante que ver la sonrisa de un niño. Estas actividades no solo alegran su día, sino que también fortalecen su ánimo y espíritu,” comentó GUO HONGBIN, representante legal de la empresa en Perú.

Regalos que transmiten amor

Cada niño recibió un obsequio, elegido cuidadosamente por los colaboradores de la empresa, quienes se unieron a la causa con entusiasmo y dedicación. Desde juguetes educativos hasta peluches, los regalos buscaban no solo entretener, sino también aportar un mensaje de cuidado y amor.

Para muchos de los pequeños y sus familias, esta celebración fue un respiro en medio de sus desafíos diarios.

Compromiso que trasciende fronteras

CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD sucursal del Perú no solo destaca por su impacto económico en el Perú, sino también por su enfoque en la responsabilidad social empresarial. A lo largo de 8 años de operaciones, la compañía ha impulsado diversas iniciativas que incluyen programas educativos, apoyo a comunidades vulnerables y actividades culturales que fortalecen los lazos entre Perú y China.

“Perú es un país que nos ha recibido con los brazos abiertos, y nuestra misión es contribuir al desarrollo social tanto como al económico. Creemos que estos gestos pequeños pueden marcar grandes diferencias,” añadió el representante de la empresa.

Aliados en la sonrisa de un niño

El evento contó con la colaboración del personal de la empresa y el personal administrativo del Hospital del Niño, quienes destacaron la importancia de estas iniciativas para el bienestar emocional de los pequeños pacientes.

Construyendo un puente entre culturas

El compromiso de CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD sucursal del Perú no se limita a la Navidad. Con una visión a largo plazo, planean seguir desarrollando proyectos que beneficien a las comunidades peruanas, promoviendo el intercambio cultural y el desarrollo sostenible.

Porque cuando las empresas y las comunidades trabajan juntas, los límites desaparecen y las sonrisas se multiplican.

