Vladimir Putin, el líder ruso más importante de los últimos años, es amado y odiado hace 25 años, cuando llegó al poder: pasó de ser un exagente del servicio soviético (KGB) a ser el principal enemigo de Estados Unidos y Occidente, y encabezar la guerra más mortífera de los últimos años. Putin asumió la presidencia de Rusia tras la dimisión de Boris Yeltsin, en 1999, en medio de crisis económica y con el objetivo de devolver a Moscú el poder que tuvo cuando fue impero. El mundo ha cambiado por completo desde entonces, pero Putin permanece.

Nacido el 7 de octubre de 1964 en la Leningrado, Unión Soviética (hoy San Petersburgo en Rusia), Putin era un chico que "podía pelearse con cualquiera" porque "no tenía miedo", según declaró a la BBC uno de sus mejores amigos de infancia. A los 12 años comenzó a practicar artes marciales: primero sambo —arte marcial ruso— y luego judo. Con 18 años el futuro presidente ya era cinturón negro y ocupaba el tercer lugar de las ligas nacionales.

En la antigua Unión Soviética, la gente evitaba cruzar la calle número 4 de Liteyny Prospekt, el cuartel general de la KGB, en Leningrado, por su turbia reputación de celdas, interrogatorios y campos de trabajos forzados. Pero Putin, con 16 años, entró a la recepción y preguntó cómo podría unirse.

Servicio militar o una licenciatura en Derecho, le respondieron. Putin se empeñó entonces en seguir la carrera hasta que fue reclutado, finalmente, en el servicio soviético. Para Putin, la KGB ofrecía seguridad y progreso a alguien sin poder ni vínculos en el Partido Comunista, pero también era una oportunidad para lograr cambios: "Un espía podía decidir el destino de miles de personas", dijo Putin en una entrevista.

PUEDES VER: Ucrania cumple advertencia y corta el suministro de gas natural de Rusia a través de su territorio

La caída del muro y un cambio en la vida de Putin

Ya dentro de la KGB, Putin ascendió todo lo que pudo hasta instalarse en Alemania Oriental, donde fue nombrado en Dresde, en 1985, donde vivió cómodamente hasta que la Unión Soviética comenzó a implosionar.

El 5 de diciembre de 1989 una turba atacó el edificio de la KGB y Putin llamó al Ejército Rojo para pedir protección, pero se encontró con una realidad frustrante: "No podemos hacer nada sin órdenes de Moscú. Y Moscú no dice nada", le dijeron.

La Unión Soviética cayó y Putin se vio en medio de un colapso y vergüenza internacional. Entonces, se propuso no repetir nunca los errores de Mijaíl Gorbachov.

En 1998, Putin pasó a ser jefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB), la organización que reemplazó a la KGB, que fue disuelta en noviembre de 1991, tras un fallido intento de golpe de Estado contra el presidente Gorbachov el que participaron algunas de sus unidades y su director, Vladimir Kriuchkov.

Los primeros pasos de Putin en la política y su ascenso vertiginoso

El primer gran cargo político para Putin llegó el 9 de agosto de 1999, cuando Boris Yeltsin lo nombró primer ministro. El gobierno del presidente ruso se encontraba en una aguda crisis política y económica tras la debacle de la Unión Soviética. "Hoy me dirijo a ustedes por última vez con un saludo de año nuevo. Pero no es todo: hoy me dirijo a ustedes por última vez como presidente de Rusia", dijo Yeltsin en su alocución de televisión.

Putin se quedaba como presidente interino hasta las elecciones del 26 de marzo del 2000, que ganó con el 53% de los votos.

Valentín Yumashev, periodista y exfuncionario del Kremlin, dio el primer trabajo en el Gobierno a Putin y fue clave en la llegada de Putin a la presidencia: "Yeltsin tenía varios candidatos en mente (para sucederlo en la presidencia), como Boris Nemtsov, Sergei Stepashin y Nikolai Aksenenko. Yeltsin y yo hablamos mucho acerca de sus posibles sucesores. Y eventualmente hablamos de Putin", señala en entrevista con BBC.

"Yeltsin me preguntó: '¿Qué piensas de Putin?' Creo que es un excelente candidato, le contesté. Creo que deberías considerarlo. Está claro, por la forma en la que hace su trabajo, que está listo para tareas más difíciles", afirma.

Amado y odiado: los años de Putin liderando Rusia

El 16 de junio de 2001, Putin tuvo una reunión en Eslovenia con George W. Bush, presidente de Estados Unidos. Un año después, ambos firmaron en Moscú el Tratado de Reducciones de Ofensivas Estratégicas, que comprometía a ambos países a reducir sus ojivas nucleares estratégicas a 2,200 en un plazo de diez años.

El 15 de marzo del 2004, Putin fue reelegido presidente de Rusia con el 71 % de los votos.

En diciembre de 2007, la revista estadounidense Time lo nombró Persona del Año. En 2008, al no poder buscar un tercer mandato consecutivo legalmente, por lo que apoyó la candidatura de Dmitri Medvedev, quien ganó las elecciones. Al asumir, Medvedev nombró a Putin como primer ministro, aunque este último mantuvo una gran influencia.

En agosto de 2008, Rusia inició un conflicto armado con Georgia, que fue interpretado una muestra de una postura más agresiva por parte de Moscú.

Durante el mandato de Medvedev, se extendió el período presidencial de cuatro a seis años, aplicándose desde la siguiente elección. El 24 de septiembre de 2011, Putin fue respaldado públicamente por Medvedev para las elecciones de 2012.

Putin vuelve al poder

El 4 de marzo de 2012, Putin fue elegido presidente para un tercer mandato con el 65 % de los votos, en un proceso denunciado por sus opositores por presunto fraude. Asumió el cargo el 7 de mayo de 2012, enfrentando protestas callejeras.

En marzo de 2014, Putin envió tropas a Crimea tras la huida del presidente ucraniano Viktor Yanukovych. En abril, Rusia se anexó Crimea, lo que llevó a sanciones económicas por parte de Occidente.

En 2015, intervino militarmente en Siria para respaldar a Bashar al Assad en la guerra civil, alterando el curso del conflicto. En enero de 2016, un informe del Reino Unido sugirió que Putin aprobó la operación para asesinar al exespía Alexander Litvinenko en 2006.

Ese mismo año, el régimen de Putin fue relacionado con una investigación de interferencia electoral en Estados Unidos. En julio, el FBI anunció una pesquisa sobre un ataque informático contra el sistema de la Comisión Nacional Demócrata, vinculándolo con Rusia. Putin negó la acusación en una entrevista.

En diciembre de 2016, Putin respondió a sanciones impuestas por Barack Obama expulsando diplomáticos estadounidenses. En enero de 2017, un informe estadounidense concluyó que Putin ordenó una campaña para influir en las elecciones presidenciales a favor de Donald Trump.

Inicio de la guerra de Ucrania

En marzo de 2018, Putin ganó su cuarto mandato presidencial con el 76.7 % de los votos. Su principal opositor, Alexei Navalny, fue excluido de la contienda. En julio, Putin y Trump se reunieron en Helsinki para abordar varios temas, incluyendo la supuesta interferencia electoral. En febrero de 2024, Alexei Navalny fue hallado muerto en prisión a causa de envenenamiento.

En 2019, Putin suspendió la participación de Rusia en el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. En 2021, aprobó enmiendas constitucionales que le permitirían buscar dos mandatos más.

El 24 de febrero de 2022, las tropas rusas invadieron Ucrania. En septiembre de ese año, Putin anunció la anexión de regiones ucranianas. En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin por la deportación de niños ucranianos.

En agosto de 2023, Yevgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner y conocido de Putin desde los años 90, murió en un accidente aéreo. En diciembre de ese año, Putin anunció que buscaría un quinto mandato presidencial, el cual ganó en 2024.