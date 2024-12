Fiscales denuncian irregularidades en los concursos de la Junta Nacional de Justicia

Un grupo de fiscales postulantes ha denunciado una serie de irregularidades y extraños puntajes perfectos en las pruebas de estudio de casos y entrevista personal de los concursos de selección, nombramiento y ascenso de magistrados que realiza la Junta Nacional de Justicia, para cubrir plazas a nivel nacional.

Según información recibida por La República, uno de los denunciantes, el fiscal superior adjunto de Loreto, Rony Del Águila Gonzales logró formalizar su queja ante la misma Junta, el miércoles 18 de diciembre y tres días después la "mesa de partes virtual" tuvo una sorpresiva actualización.

Ante la eventualidad de que su primera queja-denuncia pueda desaparecer en la actualización, Del Águila reiteró su escrito en la Nueva Mesa de Partir Virtual, el 26 de diciembre, acompañando copias de los videos para su respectivo análisis.

Pedido de nulidad de puntajes

Para la mayoría de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia su mandato concluye el 5 de enero de 2025

Del Águila ha pedido la nulidad de la puntuación del examen de estudio de casos y de la entrevista personal, pues no hay una debida justificación fáctica, dice, de la votación y puntajes otorgados a los postulantes.

Otros postulantes, como el fiscal Luis Enrique Sotomayor Saavedra de Tacna todavía no logran presentar su denuncias, pues indican que la JNJ cambió sus procedimientos a última hora. La entrega de los videos de las entrevistas y de estudio se casos que antes se entregaban en dos días, ahora requieren un plazo mínimo de 10 días.

Eso supondría que la actual composición de la JNJ ya no resolverá ninguno de estos reclamos, pues el 5 de enero de 2025 concluye el mandato de la mayoría de consejeros. El 6 de enero, asumen cinco de siete nuevos integrantes de la Junta.

Trato discriminatorio al calificar las pruebas del concurso

Denuncia presentada por el fiscal de Loreto, Rony del Águila

En base a los videos de las pruebas de selección, el fiscal Rony del Águila cuestiona la existencia de criterios discrepantes -despóticos, arbitrarios e irrazonables- por parte de los jurados calificadores.

En la prueba de estudio de casos, realizado el 27 de septiembre de 2024, pese a que respondió casi todas las preguntas lo calificaron con 70.25 sobre 100 puntos, mientras que a otro postulante que respondió solo el 50 % de preguntas, le dieron puntaje perfecto de 99 sobre 100.

“El jurado conformado por los abogados Ishi Meza y Rosales Artica, me otorgó el puntaje de 70.25, sobre 100, el cual no se encuentra debidamente motivado cómo llega a dicha conclusión, ya que, si se revisa la visualización de mi exposición y las respuestas del estudio de caso, mi persona pudo responder más del 90% de las preguntas formuladas. A diferencia de mi competidor Henry Pérez López (con otro jurado), que solo respondió el 50% de las preguntas formuladas”, señala la denuncia.

Además, indica que ha observado que todos los postulantes de un mismo distrito fiscal tuvieron los mismos jurados, pero en el caso de Loreto los dos únicos postulantes tuvieron evaluadores distintos.

"Contrario a lo que ocurrió con otras sedes del Perú, en donde se realizaron, el mismo día, de manera correlativa y con el mismo jurado, lo cual es correcto en cuanto garantiza la unidad de criterio de evaluación de un mismo jurado a una misma plaza", explica en su queja.

“Sin embargo -continúa-, a la plaza de Loreto, sin ninguna justificación, nos separaron y cambiaron el orden, siendo que el postulante Henry Pérez López, pasó a las 8:00 a. m., con los jurados conformado con Huamán Castellares y Jiménez; y mi persona a las 12:55 p. m. (sin ninguna razón y justificación) con los jurados Ishi Meza y Rosales Artica, lo cual representa un trato discriminatorio y desigualitario”.

También en la entrevista personal que realizaron los consejeros

Anota que esta discrepancia en los criterios evaluadores se repitió en la entrevista personal a cargo del pleno de la Junta Nacional de Justicia.

"Fue evidente algunas diferencias manifiestas entre una y otra presentación, cómo por ejemplo: el postulante Pérez no fue claro en exponer su tesis de maestría civil, asimismo, no pudo dar una respuesta adecuada del problema de la justicia en el Perú, que tuvo que ser reconducido por el ponente, entre otros, para lo cual me remito a los videos expuestos y colgados públicamente en la plataforma", precisa la queja y denuncia.

“Es cierto que es un criterio, pero ello no puede ser incongruente y despótico. No se explica cómo dos jurados que estuvieron en el mismo momento, viendo las mismas preguntas y respuestas, pudieron ver una diferencia notable y otros vieron similares y hasta un empate”, precisa Rony Del Águila.

Los postulantes han hecho estas denuncias en el último concurso realizado por la actual composición de la JNJ para nombrar a fiscales titulares, en los tres niveles, para ocupar plazas a nivel nacional. La JNJ ha decidido seguir adelante con los concursos.

JNJ repitió las malas prácticas del Consejo Nacional de la Magistratura

La JNJ respondió al fiscal Luis Sotomayor que debía esperar 10 días para recibir copias de los videos de las evaluaciones

En el caso de Luis Sotomayor Saavedra, esta es la segunda vez que se siente discriminado en los procesos de ascenso, al no encontrar una justificación lógica y técnica a sus calificaciones y los puntajes perfectos que se pusieron a otros postulantes.

Sotomayor es una de las víctimas de las irregularidades y actos de corrupción detectados en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura.

Se suponía que la nueva JNJ debió revisar esos procesos y hasta ahora no lo hace. Hay casos pendientes de decisión final desde el año 2023. Cansado de esperar, Sotomayor decidió volver a postular, para descubrir que nada cambió, afirma.