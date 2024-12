Trece regiones están en peligro por huaicos y en el norte sufren sequía

El Perú podría afrontar un escenario climático extremo que pone en alerta a diversas regiones. Por un lado, las lluvias amenazan a Áncash, Cajamarca y Cusco por los huaicos que podrían ocurrir en el verano del 2025; mientras que, por otro, la sequía castiga a Piura y a otras zonas del norte por falta de precipitaciones, lo que agrava el acceso al agua, según el Senamhi y el Cenepred.

Más de 2 millones en peligro

De acuerdo con Rolando Capucho, jefe institucional del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Desastres (Cenepred), las 11 regiones con riesgo muy alto de inundaciones por las lluvias, previstas entre enero y marzo del 2025, son Cajamarca, Áncash, Loreto, Apurímac, San Martín, Huancavelica, Cusco, La Libertad, Junín, Puno y Amazonas.

Asimismo, según el pronóstico por movimientos en masa, como huaicos, deslizamientos y caídas de rocas, hay 13 regiones en alto riesgo durante el verano del 2025. Estas son Cusco, Áncash, Cajamarca, Puno, Huánuco, Amazonas, Huancavelica, Arequipa; así como Piura, Ayacucho, Junín, La Libertad y Pasco.

Esto significa que más de 2 millones de personas en todo el país están en riesgo de sufrir el impacto del clima extremo que se presentaría.

Alerta por cambio climático. Infografía: La República

Las consecuencias ya se han comenzado a sentir en Áncash, donde se han registrado huaicos, derrumbes y otros tipos de movimientos en masa debido a las intensas lluvias ocurridas.

Estos eventos han dejado dos fallecidos, tres heridos y 52 damnificados; además de 118 casas dañadas. Asimismo, 79,5 hectáreas de cultivo resultaron afectadas y 3,5 hectáreas se han perdido por completo, según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

“La intensidad de las lluvias estará influenciada por el comportamiento del océano y la atmósfera. En cuanto a la atmósfera, el pronóstico para el verano del 2025 (enero-marzo) anticipa una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en la región andina, específicamente en el lado oriental de la cordillera de los Andes. Y en el lado occidental podrían registrarse lluvias normales o superiores. En la Amazonía, particularmente en la selva norte, se esperan condiciones de normales a superiores”, explicó Capucho, de Cenepred.

Riesgo de huaicos en Lima

La semana pasada, en Lima metropolitana se han registrado inusuales lluvias, por lo que han aumentado los caudales de los ríos Rímac y Chillón. Estas precipitaciones podrían activar 22 quebradas en Lima este, como en Chosica y Chaclacayo, advirtió el Senamhi.

Piero Rivas, especialista en meteorología del Senamhi, indicó que entre Lima y Junín se esperan precipitaciones fuertes de nivel rojo, lo que podría generar la activación de quebradas en Chosica. “Hay aumento notorio en el caudal del río Rímac. Se tiene que dar seguimiento”.

Por ese motivo, el alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, reiteró su pedido de declarar en estado de emergencia no solo a su distrito, sino también a Chaclacayo y Cieneguilla, con el fin de prevenir desbordes, huaicos e inundaciones en las zonas donde en años anteriores hubo devastación de casas y familias damnificadas. “El río Rímac ha incrementado su caudal y sus niveles han subido. En comparación con el mes de diciembre del año pasado, se observa un aumento significativo en el caudal”, señaló.

Indicó que, con esta medida, se ejecutará la descolmatación del afluente en los puntos críticos, como a la altura del colegio Pablo Patrón, del centro de Chosica y del puente Caracol.

Rescate. Policías, militares, bomberos y miembros del Indeci deben estar alertas para auxiliar a pobladores.Foto: LR

Sequía en Piura

Distinta es la situación del norte del país, donde la crisis hídrica golpea a la población. Jorge Carranza, jefe zonal del Senamhi de Piura, mencionó que, desde abril hasta diciembre, los ríos Chira y Piura han experimentado una sequía total. Agregó que si bien se han registrado precipitaciones en las zonas altoandinas, estas fueron ligeras e insuficientes para elevar significativamente el caudal de los ríos.

Lamentablemente, el especialista indicó que, hasta el 29 de diciembre, no se proyectan lluvias significativas en Piura y las precipitaciones previstas para el verano no serán de gran intensidad. Eso es lo que causa preocupación. “Hasta el 29 de diciembre no se esperan lluvias importantes en las partes altas de la sierra de Piura, como Huancabamba, Ayabaca y Huarmaca. Sin embargo, a fines de este mes, podrían presentarse lluvias localizadas en la zona altoandina”, explicó.

Además, detalló que el verano no solo estará marcado por una preocupante escasez de lluvias en varias regiones del norte, sino también por un aumento significativo en las temperaturas máximas, que se espera superen los valores habituales. Este panorama podría intensificar los impactos de la sequía, lo que afecta tanto a los ecosistemas como a las actividades agrícolas y al acceso al agua en las zonas más vulnerables.

“En el 2025 enfrentaremos niveles elevados de radiación ultravioleta, temperaturas por encima de los valores normales y una marcada disminución en los caudales de los ríos, acompañada de una notable falta de precipitaciones en el norte del país. Es un panorama totalmente desolador”, advirtió Carranza, del Senamhi.

Sin agua. Las sequías ponen en riesgo el consumo de agua potable en Piura. Afectan también a la agricultura. Foto: La República

Crisis de agua

Sobre la crisis hídrica, Joanna Kámiche Zegarra, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), destacó en una entrevista con La República sobre la importancia de priorizar la prevención para mitigar los impactos negativos en la población, especialmente considerando las alertas emitidas por los especialistas del Senamhi y el Cenepred.

Subrayó que, frente a la creciente crisis hídrica, no solo es urgente implementar medidas inmediatas, sino también apostar por soluciones a largo plazo, como la construcción de reservorios de gran capacidad. Estas infraestructuras, argumentó, son fundamentales para estabilizar el flujo de agua, almacenar excedentes durante la temporada de lluvias y garantizar su distribución eficiente en períodos de sequía.

Además, destacó que esta inversión no solo responde a una necesidad actual, sino que constituye una estrategia crucial para fortalecer la resiliencia de las comunidades ante futuros desafíos climáticos.

“Actualmente, las precipitaciones en los meses lluviosos son menos de un tercio de lo que eran en las dos últimas décadas del siglo pasado; no obstante, en los meses tradicionalmente secos (de junio a diciembre), los valores se mantienen a lo largo de las década, e incluso se incrementan ligeramente”, manifestó.

Especialistas recomiendan la construcción de reservorios de gran capacidad en Piura. Foto: La República

Agricultores afectados

Los impactos de la sequía son particularmente graves para los agricultores de Piura, quienes dependen en gran medida del embalse de Poechos para regar sus cultivos.

En la zona baja de Piura, los arrozales están evidenciando un deterioro significativo, como el caso de un agricultor que tiene dos hectáreas de cultivo. “Llevamos dos meses sin riego”, expresó afectado y detalló que sus plantas se han secado debido a que solo han recibido agua de manera intermitente.

Macario Silva, miembro del consejo directivo del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) y presidente de la Junta Regional de Usuarios de Piura y Tumbes, afirmó que más de 100.000 usuarios están en riesgo debido a la escasez de agua para la agricultura.

“Si consideramos a sus familias, estaríamos hablando de cerca de medio millón de personas amenazadas con quedar desamparadas. Esto podría desencadenar un desempleo masivo, una grave escasez y un aumento en los precios de los productos en los mercados”, señaló en una reciente entrevista con nuestro diario.

“Es prioridad para la actual gestión de la Contraloría evitar que este servicio público quede desabastecido. Por ello, estamos interviniendo de manera preventiva en diversas entidades para que actúen dentro de sus competencias y evitar que el déficit sea permanente”, señaló. Esta es la situación que no viene atendiendo el Gobierno de Dina Boluarte.