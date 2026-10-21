Keiko Fujimori tras recorte al pedido del Ejecutivo: "Nos hubiese gustado que nos dieran mayores facultades"

Keiko Fujimori cuestionó la decisión del Congreso de reducir el paquete de delegación legislativa solicitado por el Ejecutivo, luego de que solo se aprobaran 27 de los 66 puntos presentados.

"Nos hubiese gustado que nos dieran mayores facultades", expresó cuestionando que solo se hayan priorizado El Niño y la seguridad.

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Frente al proceso legislativo que aún se desarrolla en la Cámara Alta, Fujimori manifestó que esperará el dictamen definitivo. En esa línea, señaló que a pesar del recorte en el dictamen sobre las atribuciones para el Ejecutivo apuntó que las acciones operativas no se han detenido y destacó los avances contra la delincuencia.



"A través del comando unificado estamos ya logrando capturas importantes, se está recuperando poco a poco el orden".

Por otro lado, al abordar la emergencia climática y la paralización de infraestructura, atribuyó los retrasos a la falta de apoyo en gestiones pasadas. "Las obras debieron empezar mucho antes" y que "al gobierno anterior y los gobiernos regionales o algunas alcaldías (...) quizás les faltaron los recursos".

Además, confió en que el presupuesto complementario permitirá solucionar la burocracia para "poder finalizar, poner en marcha tantas obras que se quedaron trabadas".

Pleno del Senado aprueba delegación de facultades en 27 materias

El Pleno del Senado ratificó el dictamen enviado por la Comisión de Constitución y aprobó la delegación de facultades en 27 materias con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.

Esta medida salió adelante principalmente con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras.