Resultados en Mi Perú: Katia Santamaria es la virtual alcaldesa del distrito, según la ONPE

Este domingo 4 de octubre, se llevaron a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La población a nivel nacional eligió a las nuevas autoridades para el periodo 2027-2030. A continuación, conoce quién es el candidato que lidera la votación en el distrito de Mi Perú.

¿Quién es el virtual alcalde de Mi Perú, según la ONPE?

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De acuerdo con el conteo recogido en el portal oficial de la ONPE al 97,39% de actas contabilizadas, la virtual alcaldesa de Mi Perú es la candidata Katia Santamaria, del partido Renovación Popular, con 53,24% de votos.

Elecciones Regionales y Municipales 2026

Los comicios del 4 de octubre definieron a los alcaldes y regidores de cada distrito y provincia, además de los gobernadores y vicegobernadores regionales, quienes asumirán sus cargos en el periodo 2027-2030. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organizó la jornada electoral, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se encargó de fiscalizarla en cada distrito, provincia y región ante posibles irregularidades.

Para más información sobre los resultados en tu distrito y en el resto del país, sigue la cobertura electoral de La República en nuestra sección especial de Elecciones 2026, donde encontrarás las últimas noticias de la jornada del domingo 4 de octubre.