Poder Judicial confirma ilegalidad de partido A.N.T.A.U.R.O. vinculado a Antauro Humala

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema confirmó en todos sus extremos el fallo de primera instancia que declaró la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O).

De este manera, la Sala Suprema rechazó los agravios del recurso de apelación interpuesto por la defensa de la organización política, contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente que había declarado ilegal a la alianza nacional, ordenando la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el cierre de todos sus locales partidarios una vez que la decisión quede firme.

Divisiones en el partido político a causa del discurso de Antauro Humala

El secretario nacional del partido A.NT.A.U.R.O., Rubén Ramos, recordó que en julio del año pasado enviaron una carta solicitando a Antauro Humala que, al emitir declaraciones, lo haga a título personal y no como representante de una propuesta partidaria. “Él es mi amigo, pero sus acciones políticas deben alinearse con lo establecido en el ideario”, enfatizó.

Ramos subrayó que las declaraciones de Humala no se ajustan al programa del partido y recalcó que este es solo un militante más entre los 36 mil afiliados. Por ello, expresó su confianza en que el Poder Judicial considere esta explicación y falle a favor de la apelación presentada. “Una persona como Antauro no definirá nuestro futuro”, afirmó.

El dirigente adelantó que, de confirmarse el fallo en contra, recurrirán al Tribunal Constitucional y, de ser necesario, a instancias internacionales. No obstante, reconoció que estos procesos toman tiempo y podrían no alcanzar para las elecciones generales de 2026. “Tal vez ya no lleguemos, pero no se acaba el mundo”, aseguró, dejando claro que no le preocupa demasiado dicha participación.

Las tensiones internas en el partido A.NT.A.U.R.O. también salpican al expresidente de la agrupación, Marco Vizcarra, conocido como “Paiche”. La relación entre Vizcarra y Antauro Humala parece estar completamente fracturada. “Advertí que esto iba a suceder, pero nadie me creyó. Le expliqué que la ley es clara y que somos parte de un partido político, pero él decía que eran tonterías. La inmadurez política es complicada”, señaló Vizcarra, responsabilizando a su antiguo compañero por los conflictos derivados del "Andahuaylazo".

En octubre del año pasado, Vizcarra anunció la expulsión de Humala por considerar que su presencia generaba divisiones internas. Sin embargo, el anuncio no surtió efecto ni dentro del partido ni en el ámbito judicial. Dos semanas después, el Poder Judicial declaró ilegal a la agrupación en una decisión de primera instancia.