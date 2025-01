RMP sobre actuación de fiscal José Domingo Pérez en caso Cócteles: "El que mucho abarca, poco aprieta"

La abogada Rosa María Palacios comentó, en su programa 'Sin guion' la anulación del juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, involucrada en el caso Cócteles. La acusación contra Fujimori por presunta organización criminal y lavado de activos, entre otros cargos, fue presentada por el fiscal José Domingo Pérez y aceptada por el juez Víctor Zúñiga. En ese contexto, Palacios consideró que el trabajo del fiscal mostró ciertas falencias a lo largo del proceso, destacando entre ellas la excesiva carga documentaria involucrada.

"El que mucho abarca, poco aprieta. (...) Si presentas una acusación fiscal de 12.000 páginas y 1000 testigos, te vas a equivocar. Por más equipo que tengas, cometerás errores. Y los abogados de la defensa estarán atentos a cualquier error procesal para hacerlo valer, porque ese es su trabajo", indicó.

La periodista afirmó que tanto el fiscal José Domingo Pérez como el juez Víctor Zúñiga son responsables de la caída del juicio oral contra la lideresa fujimorista: "No discuto la honorabilidad de los fiscales a cargo del caso Lava Jato. (…) El problema es de competencia. Se necesitan habilidades específicas para manejar uno de los casos más complejos sobre corrupción en el poder que ha existido en el Perú. (…) Es fundamental ser escrupuloso con las normas del debido proceso, algo que José Domingo Pérez y el juez de control de acusación, el doctor Víctor Zúñiga, no han cumplido. Ellos son los principales responsables de este resultado", señaló.

Palacios destacó que el fiscal aún tiene opciones para "sacar a flote" el caso contra Keiko Fujimori, así como otros vinculados a su competencia. En esa línea, sugirió que la estrategia se enfoque en imputar delitos más plausibles y comprobables dentro del proceso: "¿Qué debe hacer el fiscal José Domingo Pérez? Cambiar la estrategia y comenzar a imputar delitos que tengan más sentido, como enriquecimiento ilícito para Keiko Fujimori y Mark Vito. Hay varios caminos y alternativas posibles", argumentó.

Rosa María Palacios opinó sobre la apelación presentada por José Domingo Pérez

La letrada también comentó sobre el desarrollo del caso Cócteles. Según lo informado, el fiscal José Domingo Pérez planea apelar la decisión del Tercer Tribunal Colegiado que anuló el proceso judicial contra Keiko Fujimori. La apelación del equipo fiscal encargado del caso Lava Jato argumentaría que la exclusión de José Chlimper del juicio, ordenada por el Tribunal Constitucional, debería aplicarse únicamente a él y no extenderse a los demás implicados, como ocurre con la decisión que anuló el juicio oral contra Fujimori. Sin embargo, Palacios opinó que esta apelación no prosperará debido a las normas procesales aplicables.

"Esa apelación es inconducente. Les explico por qué: Supongamos que el señor José Domingo Pérez gana la apelación, porque tiene razón y no se debe suspender el juicio para todos, solo para Chlimper. (…) Según nuestras normas procesales, si en un juicio no hay audiencia durante 10 días seguidos, se anula el juicio oral. Es imposible que en 10 días se tramite una apelación y esta sea resuelta. (…) El caso se cayó. Regresa a la etapa preparatoria. No hay nada más que hacer", manifestó.

La periodista también criticó la actitud del equipo de fiscales a cargo del caso Lava Jato, calificándola de "soberbia". A pesar de ello, reconoció que, en su opinión, el Tribunal Constitucional muestra una clara inclinación pro-fujimorista, como lo evidencian decisiones anteriores. Sin embargo, destacó que la resolución relacionada con José Chlimper estaba correctamente fundamentada.

"No se puede obtener una sentencia favorable violando el debido proceso. Y sí, el Tribunal Constitucional es muy pro-fujimorista, ¿qué duda cabe? Le concedieron el indulto a Fujimori. Pero, en este caso, había un argumento claro: no se me puede imputar durante la acusación una conducta que no se me imputó durante la investigación preparatoria", refirió.