Jaime Chincha en 'Del hecho al opinó acerca de las observaciones que ha realizado el Gobierno de Dina Boluarte a tan solo una hora de vencerse el plazo máximo. El Poder Ejecutivo argumenta que "la referida autógrafa no logrará solucionar el problema de su aplicación práctica".

"El gobierno esperó a última hora, por cierto, para observar la propuesta del Congreso corregida para que la detención preliminar no sea solo en casos de flagrancia es decir se aprobó primero desde el Congreso que la detención preliminar es efectiva sí o sí si el inculpado estaba en flagrancia. Es decir, cometiendo el delito si no no hay detención preliminar eso se corrigió porque el ruido ciudadano fue mayor y el Congreso se avergonzó pero el que no se avergüenza es el gobierno. Esperó hasta el último día para decir; no, voy a observar", explicó Chincha.

Asimismo, Chincha, detalló las observaciones que se realizaron el documento devuelto a Eduardo Salhuana y dijo que esto nos tendrá en una situación de indefensión hasta el mes de marzo porque no es solo para políticos sino también para otros delitos.

"En el documento, el Gobierno, el Ejecutivo al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se detallan las observaciones que ha hecho el gobierno frente a la ley de detención preliminar, entonces el Congreso mandó y dijo restitución y modificación del literal a del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal se restituye y modifica. Es decir, corrigieron no es verdad, entonces aquí lo que el Congreso corrigió es que no se presente un supuesto delito de flagrancia delictiva pero que existan razones plausibles para considerar que una persona cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años", sustentó el periodista.

Entrevista a Gobernador Regional de Piura

Jaime Chincha entrevistó al Gobernador Regional de Piura para conversar acerca del pedido de los gobernadores a Dina Boluarte sobre un posible cambio de gabinete, en particular con el ministro José Arista del Ministerio de Economía.

"Lo cierto es que tuvimos una reunión dentro del Consejo de Estado Regional, donde algunos gobernadores le propusieron a la presidenta Dina el cambio de ministros, pero posteriormente creo que han surgido algunos problemas no sé qué manera se problemas echaron para atrás en ese tema no yo creo que que es importante, por lo menos recomendarle a la a la presidenta que dentro de sus funciones nosotros no lo podemos obligar ni ni solicitar directamente, pero sí recomendarle que haga una evaluación de cada ministro y que ella tome la decisión", determinó.

Asimismo, el gob. Neyra, se refirió al ministro José Arista para decir que aún está a tiempo de cumplir con su palabra y mantener el gasto de inversión para su localidad.

"El ministro Arista aún tiene la posibilidad de cumplir con lo acordado, nos ha perjudicado, y puede cumplir con mantener el mismo presupuesto del año 2024 para el 2025, se ha hecho una maniobra para decir 'yo cumplí' pero cuando hacemos el análisis vemos que nos ha perjudicado", concluyó.