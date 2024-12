La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal del Congreso para que responda por presuntamente liderar una red de prostitución en el interior del Parlamento. La citación tiene por fecha el próximo jueves 26 de diciembre a las 11.00 a.m.

Al igual que Torres Saravia, el Oficial Mayor del Congreso de la República, Giovanni Antonio Forno Flórez, también fue invitado a la sesión. En su casa, deberá brindar detalles sobre el acuerdo de la Mesa Directiva que designó a Torres la Jefatura de Asesoría Legal y Constitucional del Parlamento. Asimismo, tendrá que detallar cuáles fueron las medidas de control que se ejecutaron una vez se tuvo conocimiento de la denuncia por presunto proxenetismo.

Hasta ello, el viernes 20 de este mes, los miembros de la comisión se reunirán en una sesión extraordinaria de manera virtual para iniciar con las indagaciones del caso, según confirmó Juan Burgos a La República.

"Ya hemos pedido información, inclusive, al área de Recursos Humanos del Congreso, y también vamos a presentar una solicitud a la Procuraduría para que tenga que emitir un pronunciamiento y empiece la investigación en el Ministerio Público", precisó.

Juan Burgos: "Se habría cambiado favores sexuales por votos en el Congreso"

Asimismo, precisó que los alcances de la investigación también salpicarán al secretario general de Alianza Para el Progreso, Luis Valdez. "Esto no se da desde la legislación de Eduardo Salhuana, sino desde la época del señor Alejandro Soto. La contratación del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional viene desde la época del señor Valdez. Él lo llevó como asesor principal cuando él ya tenía una denuncia por violación en la Fiscalía en Pacasmayo, si es que no me equivoco, y lo protegieron llevándolo al Congreso de la República como asesor del señor Valdez", indicó.

En ese sentido, insistió en el compromiso con la investigación, pese a que no tienen las facultades de una comisión investigadora. "Cuando les conviene a algunos miembros del Congreso, nos niegan (las facultades), pero nosotros vamos a indagar y llegar a la verdad", añadió.

En otro momento, durante una entrevista a Canal N, Burgos sostuvo que la presunta red de proxenetismo habría tenido por objeto obtener votos en el Congreso. “Yo entendería que se trataría de involucrar estos favores sexuales para doblar los votos en el Congreso. Iría por ese sentido. No creo que haya habido una existencia de dinero, sino que quizá (se buscaba) favorecer el cambiar la votación. Se habría llegado a ese nivel. Ese comportamiento lumpenesco no se debe permitir", anotó.