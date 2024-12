RMP sobre pase al retiro de Harvey Colchado: "La torpeza del gobierno es impresionante"

Rosa María Palacios en su programa 'Sin Guion', analizó la situación del coronel de la Policía Nacional Harvey Colchado y su reciente pase al retiro firmado por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras el allanamiento que sucedió en el pasado mes de marzo a la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex.

"Recordarán ustedes que en marzo del año pasado el coronel estuvo encargado del allanamiento a la casa de Dina Boluarte, le impusieron una serie de sanciones disciplinarias que fueron desestimadas y ahora por razones de 'renovación de cuadros' lo pasan al retiro, un coronel que le ha costado al estado peruano, que ha sido capacitado, por cumplir su trabajo, demás está decir que va a lograr su restitución, porque no hay ninguna causa real", señaló.

Según la abogada, Colchado podría tener oportunidades políticas en el Congreso o Senado de la República, debido a su notoriedad y experiencia. RMP, asegura que el gobierno de Boluarte toma decisiones torpes.

"El señor Harvey Colchado puede intentar otro camino, no como candidato a la presidencia porque no está inscrito a ningún partido, pero sí al Congreso y con gran votación, podría ir al Senado, tal vez llegar a tener una posición de liderazgo en el Senado de la República cuando Dina Boluarte ya no sea presidenta. La torpeza de este gobierno es impresionante" aseveró.

Dina Boluarte aceptó haberse operado

Asimismo, Palacios se refirió al reciente mensaje a la Nación que dio la mandataria en el que aceptó haberse sometido a una intervención quirúrgica, algo que había confirmado su ex premier Alberto Otárola en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Y además negó conocer el condominio Mikonos o estar protegiendo a algún prófugo.

"Reconoció que tuvo una cirugía y ahí nomás ya había un problema porque la señora presidenta tendría que haberle dicho, empezando por el presidente del Congreso, que se iba a operar porque es la presidenta de la República y en la Constitución se establece que toda capacidad física tiene que ser comunicada al Congreso para ver si amerita su suspensión temporal durante el tiempo que necesita operarse"