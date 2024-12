Viajes de fin de año: esta aerolínea es la única en Perú que ofrece el servicio de equipaje gratis

En el competitivo sector de la aviación en Perú, Star Perú se destaca como la única aerolínea que ofrece equipaje sin costo adicional en todos sus vuelos. Con más de 25 años de experiencia, esta compañía ha logrado posicionarse como la preferida entre los viajeros que valoran la comodidad y la conveniencia al organizar sus viajes.

Además de su política de equipaje gratuito, esta compañía permite a los pasajeros seleccionar sus asientos sin cargos adicionales, lo que mejora significativamente la experiencia de viaje. Esta propuesta se complementa con una serie de servicios que hacen que cada vuelo sea más placentero y eficiente.

Una política de equipaje única

Star Perú permite a los usuarios llevar tanto equipaje de mano como de bodega sin costo adicional en todos sus vuelos nacionales. Esta estrategia ha sido clave para atraer a aquellos que buscan evitar tarifas extras. El equipaje de mano está limitado a una pieza, que incluye los efectos personales que el pasajero lleva en la cabina del avión, bajo su propia custodia y responsabilidad.

Servicios adicionales que mejoran la experiencia

Convencidos de que la comodidad y la satisfacción de sus pasajeros son prioridades absolutas, la aerolínea ofrece una serie de servicios adicionales que enriquecen la experiencia de viaje. Entre ellos se encuentra la opción de elegir el asiento sin costo al momento de comprar el boleto, así como un check-in digital rápido y sencillo que evita las largas filas en el aeropuerto.

La flota de Star Perú está compuesta por aviones Boeing 737-300 y Bombardier Dash 8-Q402, que se encuentran en óptimas condiciones y reciben mantenimiento constante, garantizando así un viaje seguro y placentero.

Destinos nacionales de Star Perú

Con una amplia red de rutas, Star Perú conecta a los viajeros con algunos de los destinos más fascinantes del Perú, incluyendo Chiclayo, Pucallpa, Lima, Cajamarca, Iquitos, Huánuco y Tarapoto. Esta variedad de lugares permite a los pasajeros explorar la diversidad cultural y natural del país.

Historia y crecimiento de Star Perú

Fundada en 1997, Star Perú comenzó su trayectoria enfocándose en el transporte de carga y vuelos chárter. Sin embargo, su visión de crecimiento la llevó a incursionar en el mercado de vuelos comerciales a partir de 2004. Desde entonces, ha experimentado un crecimiento sostenido, renovando su flota y ampliando su red de destinos, consolidándose como una de las aerolíneas más queridas por los peruanos.

Otras aerolíneas en el mercado peruano

En el Perú, además de Star Perú, operan otras aerolíneas como Latam, Sky Airline y Jetsmart. Sin embargo, la política de equipaje gratuito de Star Perú la diferencia de sus competidores.

Contacto y atención al cliente

La aerolínea cuenta con una central telefónica disponible al (01) 705-9000, con horario de atención de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Además, su oficina principal se encuentra en la avenida José Pardo 495, en Miraflores, con horarios de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.