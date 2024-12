Exjefe de ICCGSA asegura que entregó 60 mil dólares a Martín Vizcarra: “Puso el dinero en sus bolsillos”

Se exponen nuevas presuntas coimas a favor de Martín Vizcarra. Durante el juicio oral por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, el exgerente general y expresidente del directorio de la empresa constructora ICCGSA, José Fernando Castillo Dibós, manifestó que entregó 60 mil dólares al expresidente durante una reunión en la que estaban él, Vizcarra Cornejo y el exministro de Agricultura, José Hernández.

Castillo Dibós se presentó en la audiencia en calidad de colaborador eficaz y fue interrogado por el fiscal Osias Germán Castañeda. En ese marco, aceptó conocer al ingeniero José Manuel Hernández, señalado de fungir como intermediario con la empresa ICCSA en los sobornos que recibió Vizcarra. "Él era muy conocido en el campo agrícola. Muy renombrado", dijo.

Asimismo, recordó que la empresa ICCGSA postuló al proceso de licitación, convocado por UNOPS, del hospital de Moquegua cuando Martín Vizcarra era el gobernador regional de dicho departamento. "El Gore de Moquegua tenía la decisión final para adjudicar o no la licitación", afirmó.

ICCGSA pagó 1 millón 300 mil soles a Martín Vizcarra

En ese contexto, el colaborador eficaz Castillo Dibós explicó que Martín Vizcarra solicitó el pago de una gran cantidad de dinero a cambio de otorgarles la adjudicación de la obra. "El señor Rafael Granados (exgerente general comercial de ICCGS) me contó que Vizcarra había hecho un requerimiento económico para otorgar la buena pro. Él pedía 1 millón 300 mil soles. José Hernández le dijo eso a Granados"

Tal requerimiento, fue aceptado por la empresa ICCGSA debido a que ya había invertido en la elaboración de la propuesta de construcción del hospital, anotó Castillo. "Evidentemente era un requerimiento ilícito. Cuando me lo contaron yo lo vi como un chantaje", comentó.

De acuerdo con Castillo, el soborno solicitado (S/1.300.000) fue pagado en su totalidad por la empresa ICCGSA. Este monto se entregó en ocho partes, de las cuales, seis fueron entregadas a Vizcarra por medio del exministro José Hernández, mientras que dos se realizaron directamente. De este último grupo, una de ellas fue ejecutada por Rafael Granados y la otra por Castillo Dibós.

"Yo era el encargado de buscar los recursos. Esas cantidades no seguían el curso de los gastos regulares, sino que fue sacado por medio de un proveedor, la empresa MZARQ, que nos daba facturas por servicios inexistentes. Una vez que tenía el dinero lo guardaba en la caja fuerte de la empresa. Posteriormente, me reunía con Granados en una oficina y lo colocábamos en sobres manila con cinta adhesiva. De esa forma eran entregados a Hernández cuando iba a las oficinas de ICCGSA a recoger el dinero", refirió el colaborador eficaz.

Martín Vizcarra metió 60 mil dólares en sus bolsillos, asegura el testigo

Referente al soborno que él pagó, explicó que este se hizo en dólares y en la casa del exministro José Hernández. "Las seis entregas por intermediario se hicieron en soles y las dos directas fueron en dólares. Yo le entregué 200 mil soles, que al cambio son 60 mil dólares. (...) El pago se hizo en agosto de 2016. Lo recuerdo porque al día siguiente tenía una colonoscopia. Llevé 60 mil dólares en los bolsillos de mis saco y pantalón", confesó.

Las circunstancias de la entrega fueron descritas por Castillo Dibós: "Hernández me cita en el centro comercial que está en la bajada de La Molina. Me hace saber que Vizcarra exigía lo pendiente (S/200 mil). Yo le dije que iba a revisar y, posteriormente, le dije que coordináramos la fecha y hora. Llegado el día fui a la casa del señor Hernández a las 8.30 pm. Fui con un chofer de la empresa. Ingresé a la casa y ahí estaba Hernández y Vizcarra. Me senté, me ofrecieron bocaditos y algo para tomar. Era una situación tensa. La reunión duró una hora o más aproximadamente. En un momento, Hernández me hacia señas y yo entendí que era el momento. Yo le hice saber que ya me había dado cuenta. Procedí a pararme para traer dinero y justo Hernández se paro para traer más bocaditos. Yo me paré, saque de mis bolsillos el dinero y los puse en una repisa que había en la sala. Me senté, Vizcarra se paró, lo recogió, puso ese dinero en los bolsillos de su saco y pantalón y procedió a sentarse. Con eso yo le dije que ya habíamos cumplido y el hizo una señal afirmativa de conformidad".

"Yo vi que el dinero se los colocó en bolsillos internos del saco y otra parte en el pantalón. Luego siguió la conversación y, en un momento determinado, me fui. En ese momento, Vizcarra no habló. Después de eso ya no existió ninguna otra exigencia de parte de Vizcarra. Cumplimos con la totalidad del pago", finalizó su declaración.