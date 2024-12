La presidenta Dina Boluarte llegó a supervisar la tuneladora Delia a la estación Parque Murillo de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao en el distrito de Breña y dio un breve discurso manifestó que la obra será impactante en la economía e infraestructura en el país y no desaprovechó la oportunidad de dirigirse hacia sus detractores que, según lo que mencionó, "atribuyen los logros del gobierno al azar".

"En estos primeros 8 meses hemos logrado tasas superiores al 5% , regresando así a niveles de crecimiento pre pandemia, estas cifras no cuestiones del azar o rebotes, como mezquinamente afirman nuestros detractores que están dolidos porque no son parte de este gobierno y no lo serán, porque están dolidos, porque no estamos dedicando el dinero de todos en asuntos de consultoría, porque casa sol de los peruanos lo invertimos en obras grandes como esta", señaló.

Asimismo, la presidenta Boluarte aseguró que el crecimiento económico no es producto de la casualidad , sino que es un trabajo sostenido en lo que va de su gobierno. Sin embargo, según las últimas encuestas, solo un 3% aprueba su trabajo y 5% aprueba el trabajo de su primer ministro, Gustavo Adrianzén.

"Aquellos detractores que en su mezquindad dicen que no que el tema del crecimiento económico es producto de azar y rebotes, un país no se administra con el azar o con rebotes, se administra con mirada política, con decisiones firmes y controlando en la línea de tiempo que las obras avancen, pero no nos conformamos con estos logros, no queremos que este avance sea flor de un día", sostuvo.

Dina Boluarte negó conocer el condominio Mikonos en Asia

El pasado jueves 12 de noviembre, la presidenta Dina Boluarte se dirigió al país mediante un mensaje a la Nación para desmentir los rumores que la vinculaban con el condominio Mikonos, ubicado en Asia, donde supuestamente habría estado el líder prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Durante su declaración, Boluarte calificó de "leyendas mediáticas" las versiones sobre el "cofre", señalando que estas buscan generar intencionalmente una crisis en su Gobierno.

"Como presidenta constitucional de la República, siempre he sido muy respetuosa de las autoridades del sistema judicial. Sin embargo, desde hace bastante tiempo, sistemáticamente he sido objeto de un acoso permanente con el propósito de generar crisis en el Gobierno y, como consecuencia de ello, generar intentos fallidos de vacancia", señaló la jefa de la Nación.