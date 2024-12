Jaime Chincha en su programa 'Del hecho al dicho', critica el mensaje a la Nación de la mandataria Dina Boluarte que usó solo para defenderse y se olvidó de su propuesta de la pena de muerte. Además, comenta que mantiene a Morgan Quero en el cargo, después de sus polémicas declaraciones al haber llamado "ratas" a las personas que se manifestaron contra su gobierno a finales del 2022 y comienzos del 2023 exigiendo elecciones generales.

"Bueno si oculta al hermano, el hermano debía esta cumpliendo una prisión y ella en la práctica lo protege, la justicia ha dictado prisión preventiva para Nicanor Boluarte y él no se aparece, no se ha referido a eso, dice que se fue a otro sitio, ¿por qué no nos dice a dónde? Hace larga esta telenovela, dice que no fue a Mikonos, ¿estuvo en Asia del Sur entonces? El punto es que habla a cuentagotas y lo que dice, lo dice mal", señaló.

Asimismo, se refirió a lo que dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, en RPP, quien deslizó que a Dina Boluarte le preocupa que se sepa de su reunión con los dueños de una caja.

"Ese es un tema más grave que coloca sobre la mesa el congresista Juan Burgos, ¿por qué visitar a quiénes son los propietarios de una caja de ahorros que ha sido intervenida por la Superintendencia? ¿Acaso buscaban alguna clase de favorcito?

Entrevista a Alejandro Salas, vocero de Martín Vizcarra

Jaime Chincha entrevistó a Alejandro Salas, exministro y vocero del expresidente a Martín Vizcarra, quien fue consultado por el futuro político del ingeniero. Salas comentó que no hay pruebas fehacientes para inculpar a Vizcarra, que solo existen dichos por parte de quienes lo señalan.

"Lo que estamos encontrando en este proceso judicial, son varios dichos, pero no puedes utilizar en un proceso judicial como prueba los dichos, hay un whatsapp que lo quieren contextualizar como lo quieren interpretar. Definitivamente, en San Isidrio, 2014, no hay registro de entrada, en un edificio, el dicho del conserje tiene un vínculo dependiente, los testigos pueden mentir para favorecer a alguien", sostuvo el exministro.

Salas señaló que en el proceso judicial se deben demostrar las pruebas para sustentar lo dicho y que irán hasta la Corte Interamericana para que su inhabilitación sea revertida.