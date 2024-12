En declaraciones a la prensa, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, se mostró en contra del proyecto de ley de Alianza para el Progreso para que el Perú se retire del Pacto de San José. Señaló que la medida sería 'populista' y agregó que desde la Defensoría se oponen a dos extremos: a la pena de muerte como discusión y que el Estado se aparte de la justicia internacional.

"Es incorrecto. (...) No podemos llegar al populismo al decir "hay que aplicar pena de muerte" y con eso se aumenta un punto de popularidad", manifestó Gutiérrez. "Hay que ser objetivos, hay que hablar como personas sensatas en la conducción y en los destinos del pueblo", acotó.

PUEDES VER: Congreso no alcanzó los 87 votos para aumentar a nueve el número de miembros del Tribunal Constitucional

No obstante, expresó que es legítimo que un parlamentario use sus facultades para proponer este tipo de leyes, aunque desde la Defensoría del Pueblo, no las comparte. "No se puede cuestionar a un congresista que promueve (un proyecto de ley), tiene su opinión y hay que respetarla, pero no compartirla", dijo el defensor del pueblo.

Finalmente, para Josué Gutiérrez, en lugar de optar por medidas extremas como la pena de muerte, sería mejor que desde el Estado se implementen políticas públicas que prevengan el maltrato infantil y adolescente.

APP propone la salida del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Alianza para el Progreso presentó el Proyecto de Ley N.º 9761/2024, que busca autorizar el retiro del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José. Esta propuesta incluye la denuncia de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y establece condiciones para una posible reincorporación, enfocándose en temas de soberanía nacional y la pena de muerte.

PUEDES VER: Denuncian a jefe de oficina legal del Congreso por presunto proxenetismo en el Legislativo y violación sexual

El proyecto de ley, de autoría de la congresista María Acuña, consta de tres artículos. Uno de los principales puntos es que se autoriza a la presidenta de la República a iniciar el proceso de denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Además, en caso de reincorporación, esta solo podría realizarse una vez vencidos los plazos establecidos por la convención y con ciertas reservas sobre asuntos soberanos de Perú, como la pena de muerte.