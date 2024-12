Jesús Poma, abogado del chofer del cofre, admitió tener una amistad "académica" con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Reconoció que lo contrató en su institución para que pueda dar capacitaciones y han escrito en conjunto libros sobre derecho policial.

"El ministro Juan José Santiváñez es un amigo, primordialmente, en labores académicas. Me ha contratado para brindar capacitación en su estudio jurídico cuando no era ministro, y en mi institución yo también lo he contratado para que pueda brindar capacitación", expresó la defensa legal de Félix Montalvo durante una entrevista para RPP.

No obstante, si bien señaló que "no son amigos cercanos", reafirmó sus comentarios sobre la gestión de Juan José Santiváñez. "Yo soy policía en retiro, tengo una entidad que defiende policías y puedo dejar sentado que el doctor Santiváñez es el mejor ministro que ha tenido la Policía", expresó Jesús Poma,

A pesar de que le consultaron si su opinión es la misma sobre a la gestión del ministro del Interior en temas de inseguridad ciudadana, el abogado de Félix Montalvo agregó: "Considero que está haciendo todo lo que está al alcance de sus manos", pese a que las cifras demuestran lo contrario.

Dina Boluarte concertó con chofer del 'cofre' para que cambie su versión, asegura Juan Burgos

El congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, declaró para RPP sobre el cambio de versión del chofer de la presidenta Dina Boluarte, Félix Montalvo. Inicialmente, Montalvo había afirmado que transportó a la mandataria al condominio Mikonos en el balneario de Asia, pero ahora su abogado asegura que su cliente vio el condominio Asia del Sur. Este cambio ocurrió horas después de que Boluarte negara en un mensaje a la Nación haber estado en Mikonos, y enfatizara que no estaba protegiendo a ningún prófugo con recursos del Estado.

Burgos calificó la declaración de la presidenta como una mentira concertada, acusando a Boluarte de haber pactado con Montalvo para que modificara su versión, lo cual consideró un delito.

"Definitivamente, la seguridad con la que ayer la señora presidenta de la República decía que no había estado en Mikonos me parece algo concertado, acá lo declaro así, la presidenta ha mentido a la Nación y ha concertado con el señor Félix Montalvo para que cambie su versión, eso es un delito, espero que el Ministerio Público tome riendas en el asunto y al señor Montalvo lo investiguen por falsedad y porque está induciendo al error al Ministerio Público", manifestó.