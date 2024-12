Los congresistas Susel Paredes (Juntos por el Perú) y Alejandro Muñante (Renovación Popular) protagonizaron una tensa discusión en la red social X (antes Twitter) debido al proyecto de ley presentado por Paredes — que será debatida en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos — que propone sancionar los crímenes de odio con hasta 35 años de pena privativa de la libertad. Según Muñante esta propuesta "criminalizaría el pensamiento y los sentimientos".

La polémica inició cuando Muñante Barrios publicó un tweet en el que menciona que la iniciativa de la integrante de la bancada de Juntos por el Perú buscaría criminalizar a las personas "que disienten de la ideología de género" y "perseguir a quienes combaten y expresan su indignación frente a la criminalidad extranjera". Sin embargo, Paredes — en respuesta a su colega — lo calificó como "mentiroso", ya que su proyecto "se señala nada relacionado con la nacionalidad".

Horas más tarde, el parlamentario de Renovación Popular citó el tweet de Susel Paredes en el que se defendió diciendo "el ladrón cree que todos son de su condición, yo no miento" acompañado de una imagen en la que se lee un proyecto de ley que expresa "la pena es aumentada hasta en un tercio por encima del máximo legal (...) por odio (...) como el lugar de origen nacionalidad".

No obstante, Paredes increpó al legislador, calificándolo como "mentiroso e ignorante" y argumentó: "lo que yo añado en mis dos Proyectos de Ley es esto, y acá está la prueba. No respondo por proyectos de otros congresistas. No quiera engañar a la opinión pública".

Tensa discusión entre Susel Paredes y Alejandro Muñante en X (antes Twitter).

Susel Paredes: ¿qué propone su proyecto de ley sobre crímenes de odio?

La congresista Susel Paredes presentó el proyecto de ley N.º 8294/2023-CR en el que propone sancionar los crímenes de odio con penas privativas de la libertad que van desde los 20 hasta los 35 años. La iniciativa busca modificar los artículos 46, 108, 121 y 122 del decreto legislativo N° 365 del Código Penal.

"Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años ni mayor de treinta y cinco años, el que mate a otro motivado por el odio basado en el prejuicio racial, étnico, condición de salud, religioso, político, orientación sexual, identidad de género o expresión de género", se lee en el documento.

De acuerdo a la propuesta legislativa, se tipificaría como un crimen de odio la acción de "ejecutar el delito motivado por intolerancia, discriminación u odio, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, condición de salud, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole".