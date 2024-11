Gabriela Zavaleta Vera, vocera de la campaña "Sí, Acepto Perú", rechazó la propuesta de la creación de la figura de la unión civil, señalando que esta no es una medida que se alinee con los principios de igualdad y derechos humanos de las personas LGTBIQ+. Según Zavaleta, la unión civil no es más que una forma de eludir la inclusión plena de las parejas del mismo sexo en las figuras legales que ya existen en el Perú. "La unión civil es algo que recién se va a crear, algo que se crearía solamente para no tener que abrir esas dos figuras ya existentes a las parejas del mismo sexo", afirmó Zavaleta.

En esa misma línea, Brenda Álvarez, abogada y presidenta de Proyecta Igualdad, también lo deslegitimó, señalando que no existen garantías de igualdad para la inclusión plena de las parejas del mismo sexo. "La unión civil no garantiza la igualdad de derechos para las parejas LGTB frente a las heterosexuales, lo que constituye una clara forma de discriminación. Es lamentable que, a pesar de cumplir con las mismas responsabilidades ciudadanas y obligaciones tributarias, estas parejas reciban menos protecciones únicamente por su orientación sexual", indicó.

En lugar de crear una nueva figura legal, la portavoz de "Sí, Acepto Perú" destacó la necesidad de incluir a todas las parejas, independientemente de su orientación sexual, en las figuras legales ya establecidas: "Lo que buscamos es que el matrimonio civil que existe actualmente en el Perú se abra, tenga la apertura para incluir a todas las parejas, independientemente si están constituidas por dos hombres, dos mujeres o una pareja heterosexual", explicó.

Una espera que lleva 10 años

Zavaleta también recordó que la propuesta de unión civil no es nueva. En 2014, ya se había presentado un proyecto de ley sobre esta figura, liderado por el entonces congresista Carlos Bruce. Sin embargo, según la representante, han pasado diez años sin avances significativos en la legislación, mientras que la visión de la comunidad LGBT y de la sociedad ha evolucionado. "Lo que las parejas del mismo sexo necesitamos en el Perú es matrimonio civil", reiteró, enfatizando que en muchos países de América, el matrimonio civil es la norma para parejas del mismo sexo.

La unión civil como un paso hacia la igualdad: ¿un avance o una aceptación de desigualdades?

Para Brenda Álvarez la unión civil, aunque puede ser vista como un avance hacia la igualdad, plantea interrogantes sobre la verdadera inclusión de la comunidad LGBTQ+. "Aceptarla sin cuestionamientos equivale a consentir la existencia de ciudadanías de primera y segunda categoría", menciona. Esta perspectiva resalta la necesidad de una lucha más profunda por los derechos plenos, donde cada individuo sea reconocido con la misma dignidad y derechos, sin distinciones que perpetúen la desigualdad. En una sociedad que busca justicia e inclusión, es fundamental cuestionar y desafiar cualquier forma de aceptación que no garantice la igualdad total.

Sensibilización y cambio cultural

Desde la campaña "Más Igualdad", Zavaleta Vera expresó que es esencial generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de reconocer a todas las parejas como iguales. "El matrimonio civil es lo que realmente protege a todas las parejas que se quieren casar", afirmó. A través de la campaña "Sí, Acepto Perú", se están difundiendo historias de parejas que, tras años de convivencia, no tienen acceso a los mismos derechos que las parejas heterosexuales casadas.

Por su parte, la presidenta de Proyecta Igualdad, señaló que es fundamental entender que este no es un debate moral ni ideológico, sino una cuestión legal que requiere atención inmediata para lograr una auténtica equidad ante la ley.

Susel Paredes se pronuncia sobre el matrimonio igualitario y la unión civil

En un reciente tuit, la congresista Susel Paredes destacó la exclusión de la protección de las familias en el matrimonio igualitario, a diferencia de la unión civil, como uno de los derechos que serían negados a las parejas del mismo sexo.